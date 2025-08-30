«Нужно вернуть чемпионский титул». Зырянов — о назначении председателем правления «Зенита»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
2
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
1.70
X
13.00
П2
76.00
Футбол. Франция
перерыв
Тулуза
1
:
ПСЖ
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.10
X
2.35
П2
10.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
44.00
X
7.00
П2
1.15
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Нужно вернуть чемпионский титул». Зырянов — о назначении председателем правления «Зенита»

Бывший футболист сборной России Константин Зырянов впервые высказался о том, что стал председателем правления футбольного клуба «Зенит».

Источник: Чемпионат.com

Об этом было объявлено сегодня, 30 августа. На этом посту он сменил Александра Медведева, который теперь стал советников Зырянова.

— Константин Георгиевич, вчера вы встречались с болельщиками в честь годовщины победы «Зенита» в Суперкубке УЕФА, а сегодня были назначены председателем правления клуба. Что вы чувствуете сейчас, после объявления о вашем назначении?

— Я чувствую приятное волнение, а также большую ответственность, потому что футбольный клуб «Зенит» является флагманом нашего российского футбола. Я прекрасно понимаю степень ответственности, которая ляжет на меня и на людей, которые будут рядом со мной работать.

— Расскажите о первоочередных целях и задачах, которые перед вами поставил совет директоров клуба и которые вы ставите сами для себя?

— Цели, поставленные советом директоров не расходятся с моими — нам нужно вернуть чемпионский титул. Задачи — я буду погружаться во все рабочие процессы.

— Вы работали в «Зените» после окончания карьеры на разных должностях — и тренером, и советником, много работали с молодежью и следили за молодыми воспитанниками клуба в аренде. Будете ли вы опираться на этот опыт в вашей новой должности?

— Я буду опираться на весь опыт, который у меня есть — и опыт игрока, и опыт тренера, и опыт, полученный на должности советника председателя правления клуба. Я считаю, это должно мне помочь. Конечно, я очень хорошо знаю всех наших воспитанников, которые играют в других клубах. Естественно, это тоже не останется без внимания, — приводит слова Зырянова сайт «Зенита».