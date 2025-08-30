«Зенит» внезапно сменил босса: Семак будет работать с крутым ровесником

Один из самых ярких боссов российского футбола Александр Медведев покинул пост председателя правления «Зенита». На его место назначен легендарный полузащитник петербуржцев Константин Зырянов. РИА Новости Спорт рассказывает о его пути от важной позиции на поле к удобному креслу в офисе.
Зырянов — креатура Медведева
После домашней победы над «Нижним Новгородом» (2:0) в РПЛ клуб объявил, что должность председателя правления теперь занимает бывший игрок команды, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.
Медведев пришел в «Зенит» в момент, когда клуб на протяжении трех лет подряд не мог выиграть чемпионство. За почти семь лет у руля он привел «сине-бело-голубых» к шести чемпионским титулам, двум Кубкам России и пяти национальным суперкубкам.
Сезон-2024/25 стал единственным, в котором команда осталась без трофеев. Все бы ничего, но в мае этого года «Зенит» отметил 100-летие. Праздничные мероприятия пришлись на следующий после завершения чемпионата, который впервые в истории выиграл «Краснодар». После этого руководство клуба объявило юбилейным следующий сезон и поставило задачу вернуть чемпионство на берега Невы.
Интересно, что к возвращению Зырянова в «Зенит» приложил руку как раз Медведев. В марте 2024 года бывший полузащитник вернулся в качестве советника председателя правления клуба.
«Когда Константин Зырянов уходил тренировать “Черноморец”, мы с самого начала говорили, что будем ждать его в системе “Зенита”. И для него, и для других наших легенд не для галочки, а для серьезной работы, всегда будет место», — говорил тогда в разговоре с РИА Новости Александр Иванович.
Мониторил игроков для первой команды
Путь Зырянова к руководству петербургским клубом получился тернистым. В 2014 году он стал играющим тренером «Зенита-2». В таком статусе проработал до 2017 года, когда и объявил о завершении карьеры. Затем он полноценно переключился на тренерскую работу в системе клуба, в том числе в молодежной команде.
После этого получил возможность поработать в «Черноморце». За год с небольшим он вывел команду в Первую лигу, но на уровне второго по силе дивизиона российского футбола тренер не удержался. После 18 туров команда из Новороссийска занимала 15-е место из 18, набрав 18 очков. Неудивительно, что при таких результатах руководство решило расстаться с Зыряновым.
Не прошло и полугода, как Зырянов вернулся в «Зенит» в новом качестве. Теперь в его обязанности входил мониторинг выступления игроков «Зенита», которые были отданы в аренду.
«Мы обсуждали мою работу в том числе с Сергеем Богданович ем (Семаком). Я у него отдельно уточнил — надо ли следить за ребятами из РПЛ, или вы на них сами обращаете внимание. Главный тренер ответил, что, конечно, и с моей стороны важно предоставлять информацию о них. Поэтому занимаюсь всеми», — говорил Зырянов в интервью «Чемпионату» в мае 2024 года.
Тогда же Зырянов допускал, что может вернуться к тренерской работе, но 30 августа подарило ему и всей футбольной общественности неожиданный поворот в карьере бронзового призера Евро-2008.
В последнее время специалисты и болельщики часто задавались вопросом о будущем Семака на посту главного тренера, так как критики в его адрес хватает из-за не слишком убедительной игры команды, собранной из мастеров высокого уровня. Медведев отвечал уверенно и отставки Сергея Богдановича не допускал. Вопросы тренеру теперь будет задавать человек, с которым они вместе формировали имидж премьер-лиги в «нулевых» и «десятых» годах.