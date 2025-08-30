«Зенит» внезапно сменил босса: Семак будет работать с крутым ровесником

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
2
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
1.64
X
13.00
П2
76.00
Футбол. Франция
перерыв
Тулуза
1
:
ПСЖ
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
19.00
П2
1.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Наполи
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.20
П2
10.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
0
:
Рома
1
Все коэффициенты
П1
46.00
X
7.00
П2
1.14
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2

«Зенит» внезапно сменил босса: Семак будет работать с крутым ровесником

Зырянов сменил Медведева на посту председателя правления «Зенита».

Источник: ФК "Зенит"

Один из самых ярких боссов российского футбола Александр Медведев покинул пост председателя правления «Зенита». На его место назначен легендарный полузащитник петербуржцев Константин Зырянов. РИА Новости Спорт рассказывает о его пути от важной позиции на поле к удобному креслу в офисе.

Зырянов — креатура Медведева

После домашней победы над «Нижним Новгородом» (2:0) в РПЛ клуб объявил, что должность председателя правления теперь занимает бывший игрок команды, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.

Медведев пришел в «Зенит» в момент, когда клуб на протяжении трех лет подряд не мог выиграть чемпионство. За почти семь лет у руля он привел «сине-бело-голубых» к шести чемпионским титулам, двум Кубкам России и пяти национальным суперкубкам.

Сезон-2024/25 стал единственным, в котором команда осталась без трофеев. Все бы ничего, но в мае этого года «Зенит» отметил 100-летие. Праздничные мероприятия пришлись на следующий после завершения чемпионата, который впервые в истории выиграл «Краснодар». После этого руководство клуба объявило юбилейным следующий сезон и поставило задачу вернуть чемпионство на берега Невы.

Интересно, что к возвращению Зырянова в «Зенит» приложил руку как раз Медведев. В марте 2024 года бывший полузащитник вернулся в качестве советника председателя правления клуба.

«Когда Константин Зырянов уходил тренировать “Черноморец”, мы с самого начала говорили, что будем ждать его в системе “Зенита”. И для него, и для других наших легенд не для галочки, а для серьезной работы, всегда будет место», — говорил тогда в разговоре с РИА Новости Александр Иванович.

Мониторил игроков для первой команды

Путь Зырянова к руководству петербургским клубом получился тернистым. В 2014 году он стал играющим тренером «Зенита-2». В таком статусе проработал до 2017 года, когда и объявил о завершении карьеры. Затем он полноценно переключился на тренерскую работу в системе клуба, в том числе в молодежной команде.

После этого получил возможность поработать в «Черноморце». За год с небольшим он вывел команду в Первую лигу, но на уровне второго по силе дивизиона российского футбола тренер не удержался. После 18 туров команда из Новороссийска занимала 15-е место из 18, набрав 18 очков. Неудивительно, что при таких результатах руководство решило расстаться с Зыряновым.

Не прошло и полугода, как Зырянов вернулся в «Зенит» в новом качестве. Теперь в его обязанности входил мониторинг выступления игроков «Зенита», которые были отданы в аренду.

«Мы обсуждали мою работу в том числе с Сергеем Богданович ем (Семаком). Я у него отдельно уточнил — надо ли следить за ребятами из РПЛ, или вы на них сами обращаете внимание. Главный тренер ответил, что, конечно, и с моей стороны важно предоставлять информацию о них. Поэтому занимаюсь всеми», — говорил Зырянов в интервью «Чемпионату» в мае 2024 года.

Тогда же Зырянов допускал, что может вернуться к тренерской работе, но 30 августа подарило ему и всей футбольной общественности неожиданный поворот в карьере бронзового призера Евро-2008.

В последнее время специалисты и болельщики часто задавались вопросом о будущем Семака на посту главного тренера, так как критики в его адрес хватает из-за не слишком убедительной игры команды, собранной из мастеров высокого уровня. Медведев отвечал уверенно и отставки Сергея Богдановича не допускал. Вопросы тренеру теперь будет задавать человек, с которым они вместе формировали имидж премьер-лиги в «нулевых» и «десятых» годах.