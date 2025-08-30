Новый голевой пас от вратаря! «Ахмат» с Черчесовым всё ещё не проигрывает в РПЛ

Третий голевой момент с участием Мелкадзе «Ахмат» соорудил в конце первого тайма. Но на сей раз контрвыпад три в три форвард завершил пасом на Келиану, который пробил прямо в Ятимова. Хотя «Ростов» побольше владел мячом, а «Ахмат» оборонялся средним блоком, складывалось впечатление, что игру контролируют именно грозненцы. У команды Альбы было больше передач только на своей половине и в центре поля, а по точным пасам на чужой трети гости заметно превосходили хозяев. Как и по касаниям мяча в штрафной соперника. Запомнилась пара опасных ударов в исполнении Сулейманова, но это всё, чем похвастались бы ростовчане.