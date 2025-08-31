Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
3
:
ПСЖ
6
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лилль
7
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Бернли
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Брентфорд
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Эвертон
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Айнтрахт Ф
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
2
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
3
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
4
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
2
:
Рубин
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Сокол
0
П1
X
П2

ЦСКА и «Краснодар» сыграют в матче за лидерство в РПЛ

Также в воскресенье пройдут матчи «Акрон» — «Балтика», «Локомотив» — «Крылья Советов» и встреча махачкалинского и московского «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле сыграет с действующим чемпионом России «Краснодаром» в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 18:00 мск.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 7, 31.08.2025, 18:00
ЦСКА
-
Краснодар
-

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 15 очков. ЦСКА идет на 2-й позиции, в активе армейцев на 1 очко меньше. «Краснодар» выиграл четыре матча чемпионата России подряд, а ЦСКА — три, при этом армейцы еще не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне РПЛ.

В этом сезоне команды встретились в Казани в матче за Суперкубок России, победу со счетом 1:0 одержал столичный клуб. В прошлом сезоне они сыграли между собой четыре матча, где одержали по две победы, причем выигрывали всегда хозяева.

По мнению обладателя Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгения Алдонина, в воскресном матче не будет фаворита. «Я думаю, будет равная тяжелая игра, — сказал Алдонин. — Встречаются две лучшие команды чемпионата на сегодняшний день, трудно кому-то отдать предпочтение. Обе команды забивающие, так что я думаю, что игра будет зрелищной».

«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов»

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 7, 31.08.2025, 15:45
Локомотив
-
Крылья Советов
-

В другом матче сыграет ближайший преследователь ЦСКА и «Краснодара» — столичный «Локомотив» примет самарские «Крылья Советов», встреча начнется в 15:45 мск. У «Локомотива», как и у ЦСКА, в активе 14 очков и ни одного поражения. «Крылья Советов» с 8 очками занимают 10-е место.

В прошлом сезоне команды сыграли два матча в РПЛ, в которых они обменялись домашними победами. Последний матч, который прошел в Самаре, завершился со счетом 5:1 в пользу «Крыльев Советов».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 7, 31.08.2025, 13:30
Акрон
-
Балтика
-

Также в воскресенье «Акрон» из Тольятти примет калининградскую «Балтику». «Балтика» идет на 5-м месте, имея в активе 12 очков. Калиниградцы еще не проиграли ни одной игры в чемпионате. «Акрон» занимает 12-е место, набрав 6 очков.

В этом сезоне команды встречались на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, победу на своем поле со счетом 2:1 одержал «Акрон». Воскресный матч начнется в 13:30 мск.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 7, 31.08.2025, 20:30
Динамо Мх
-
Динамо
-

Игровой день завершится в Махачкале, где местное «Динамо» встретится с «Динамо» из Москвы. Начало матча запланировано на 20:30 мск. Столичная команда располагается на 8-й позиции, набрав 8 очков. Махачкалинцы занимают 14-е место, имея в активе 5 очков.

В прошлом сезоне команды сыграли между собой четыре матча, во всех сильнее оказывались москвичи.