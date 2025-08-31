ЦСКА и «Краснодар» сыграют в матче за лидерство в РПЛ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле сыграет с действующим чемпионом России «Краснодаром» в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на «ВЭБ-Арене» и начнется в 18:00 мск.
На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 15 очков. ЦСКА идет на 2-й позиции, в активе армейцев на 1 очко меньше. «Краснодар» выиграл четыре матча чемпионата России подряд, а ЦСКА — три, при этом армейцы еще не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне РПЛ.
В этом сезоне команды встретились в Казани в матче за Суперкубок России, победу со счетом 1:0 одержал столичный клуб. В прошлом сезоне они сыграли между собой четыре матча, где одержали по две победы, причем выигрывали всегда хозяева.
По мнению обладателя Кубка УЕФА 2005 года в составе ЦСКА Евгения Алдонина, в воскресном матче не будет фаворита. «Я думаю, будет равная тяжелая игра, — сказал Алдонин. — Встречаются две лучшие команды чемпионата на сегодняшний день, трудно кому-то отдать предпочтение. Обе команды забивающие, так что я думаю, что игра будет зрелищной».
«Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов»
В другом матче сыграет ближайший преследователь ЦСКА и «Краснодара» — столичный «Локомотив» примет самарские «Крылья Советов», встреча начнется в 15:45 мск. У «Локомотива», как и у ЦСКА, в активе 14 очков и ни одного поражения. «Крылья Советов» с 8 очками занимают 10-е место.
В прошлом сезоне команды сыграли два матча в РПЛ, в которых они обменялись домашними победами. Последний матч, который прошел в Самаре, завершился со счетом 5:1 в пользу «Крыльев Советов».
Также в воскресенье «Акрон» из Тольятти примет калининградскую «Балтику». «Балтика» идет на 5-м месте, имея в активе 12 очков. Калиниградцы еще не проиграли ни одной игры в чемпионате. «Акрон» занимает 12-е место, набрав 6 очков.
В этом сезоне команды встречались на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, победу на своем поле со счетом 2:1 одержал «Акрон». Воскресный матч начнется в 13:30 мск.
Игровой день завершится в Махачкале, где местное «Динамо» встретится с «Динамо» из Москвы. Начало матча запланировано на 20:30 мск. Столичная команда располагается на 8-й позиции, набрав 8 очков. Махачкалинцы занимают 14-е место, имея в активе 5 очков.
В прошлом сезоне команды сыграли между собой четыре матча, во всех сильнее оказывались москвичи.