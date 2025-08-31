ЦСКА и «Краснодар» сыграют в матче за лидерство в РПЛ

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 15 очков. ЦСКА идет на 2-й позиции, в активе армейцев на 1 очко меньше. «Краснодар» выиграл четыре матча чемпионата России подряд, а ЦСКА — три, при этом армейцы еще не потерпели ни одного поражения в текущем сезоне РПЛ.