Корнеев раскритиковал «Спартак» после победы в матче с «Сочи» в РПЛ

Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.45
П2
2.22
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.84
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
15:45
Локомотив
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.20
П2
5.30
Футбол. Англия
16:00
Брайтон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.85
П2
2.06
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.00
П2
5.32
Футбол. Франция
16:00
Анже
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.63
П2
1.98
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.70
П2
3.60
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.46
П2
2.70
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.60
П2
2.45
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.63
П2
2.12
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.67
П2
5.66
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.55
П2
3.12
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.41
П2
7.40
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.42
П2
1.88
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.17
П2
2.51
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.22
П2
2.48
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.55
П2
1.95
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.43
П2
2.84
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.76
П2
4.33
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
3
:
ПСЖ
6
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
0
:
Севилья
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Осер
0
П1
X
П2

Корнеев раскритиковал «Спартак» после победы в матче с «Сочи» в РПЛ

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался об игре «Спартака» в матче 7-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

Столичный клуб вырвал победу на 90+7-й минуте, реализовав пенальти.

«Это был один из самых слабых матчей “Спартака” в текущем сезоне. “Сочи” фактически сам себе “привёз” оба гола из ничего. “Спартак” мало что создал. У них были хорошие моменты, но там фиксировалось вне игры. Тем не менее “Спартак” додавил соперника, это хорошо для московской команды», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке. В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Динамо», а «Сочи» сыграет с «Крыльями Советов». Матчи пройдут 13 и 14 сентября соответственно.