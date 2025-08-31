Корнеев раскритиковал «Спартак» после победы в матче с «Сочи» в РПЛ

Столичный клуб вырвал победу на 90+7-й минуте, реализовав пенальти.
«Это был один из самых слабых матчей “Спартака” в текущем сезоне. “Сочи” фактически сам себе “привёз” оба гола из ничего. “Спартак” мало что создал. У них были хорошие моменты, но там фиксировалось вне игры. Тем не менее “Спартак” додавил соперника, это хорошо для московской команды», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».
После семи матчей красно-белые набрали 11 очков и занимают шестое место. Сочинская команда заработала одно очко и располагается на 16-й строчке. В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Динамо», а «Сочи» сыграет с «Крыльями Советов». Матчи пройдут 13 и 14 сентября соответственно.