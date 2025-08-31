Мостовой о фоле на Заболотном: «Это просто ужас! Раньше таким образом защитники специально сдавали игры»

«Ужасно, что сделал защитник “Сочи” в конце матча. Мяч летит далеко, а он держит Заболотного. Зачем? Я бы к нему подошёл и спросил: “Зачем ты его держал? Ты мог бы просто стоять рядом с ним”. Зачем ты его хватаешь? Это же не борьба, а футбол! Это просто ужас! Раньше таким образом защитники специально сдавали игры, хватая нападающего. Ясно, что он этого не делал, но это произошло от того, что он просто не умеет», — приводит слова Мостового «Чемпионат».