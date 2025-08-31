Так побеждать аутсайдера — стыдно для «Спартака». Свист болельщиков после первого тайма был справедлив

А вот слова Самошникова в перерыве, что на нем фолили перед голом «Сочи» (и это позволило его «обезмячить»), по мне, перебор. Там контакт, на мой взгляд, как раз таки был недостаточным для фиксации нарушения. Винить в том, что он потерял мяч и Васильев забил, Илья может только себя. Так же, видимо, считал и Станкович, коль скоро новичка «Спартака» в перерыве заменил. Но если бы судейская бригада не жаждала объективности — разве не выпятила бы эпизод с легким захватом майки Самошникова, не раздула бы его до такой степени, что гол надо отменять?