Так побеждать аутсайдера — стыдно для «Спартака». Свист болельщиков после первого тайма был справедлив

До игры все пророчили минимум 3:0. Но «Сочи» оказал предельное для себя сопротивление.
Сочетание «Спартака» и «Сочи» — почти гарантия чего-то экстремального. Вроде южная команда далеко не вечность в премьер-лиге, но и печально легендарное «проверим-проверим» от Василия Казарцева, задавшее тон всей карьере рефери, и отставки Руя Витории и Гильермо Абаскаля с одной стороны и Дмитрия Хохлова с другой случились именно после матчей с участием этих клубов.
Не стал бы исключать, что подобное — в отношении Роберта Морено — произойдет и сейчас, хотя именно по итогам поездки в Тушино испанец заслуживает этого меньше, чем когда-либо в текущем чемпионате. Тем более что он после проблем с сердцем во время кубковой встречи с «Краснодаром», когда его срочно увезли в больницу, три дня спустя рискнул здоровьем, появился на скамейке и вел себя максимально эмоционально. За это ему однозначно надо отдать должное.
В какой-то момент показалось, что он снова почувствовал себя неважно, да и сюжет матча тому способствовал. Убирать его прямо сейчас со стороны руководства клуба было бы, с одной стороны, логично (очко в семи турах, пауза на сборные), с другой — жестоко. Тем более что команда оказала «Спартаку» предельное для себя сопротивление — по крайней мере, на своей половине поля. Контригры во втором тайме у сочинцев не было вообще.
До стартового свистка 3:0 — это было самое скромное, что все пророчили. «Сочи» замыкал таблицу с одним очком, добытым в самой концовке матча с «Динамо» шальным дальним ударом Максима Мухина. «Спартак» в предыдущем туре уверенно победил в Казани, показав очевидные признаки выздоровления. Еще бы, казалось, ему на своем поле «барсов» в их нынешнем едва живом состоянии не обыграть!
Впрочем, мы же знаем, что «Спартаку» подвластно невозможное. Поэтому, особенно от экс-спартаковцев Михаила Игнатова и Антона Зиньковского, я ждал всякого. Но последнего в стартовом составе вовсе не оказалось, первый свой явный момент не использовал, себя в перерыве за это и раскритиковав («Обязан был забивать, не хватило концентрации», — отметил Игнатов), а лучшим у гостей стал арендованный из «Зенита» Дмитрий Васильев.
«Спартак» промотал шальной перевес — подобно человеку, заработавшему легкие деньги и тут же разбазарившему их на увеселения
Однако это было уже позже. А вначале, на 15-й минуте, «Спартак» так легко открыл счет после раннего пенальти, что, кажется, красно-белые тут же и решили, что матч окончен, едва начавшись. Создали после этого вплоть до перерыва один момент, когда Ливай Гарсия пробил мимо. А почти все остальное время первой половины — стояли. Причем ведь даже до пенальти на Барко моментов у «Спартака» не было, то есть ни из какого бурного старта случившееся не вытекало. Алогичность гола по цепочке вызвала быстроту разбазаривания перевеса, подобно тому, как человек, заработавший легкие деньги, чаще всего стремительно проматывает их на увеселения.
Ну и получили — причем со второй попытки после уже упомянутого момента Игнатова, когда тот после отличного прохода к лицевой линии и паса Васильева толком не попал по мячу в голевой ситуации. Зато сам Васильев, обокрав дебютировавшего в чемпионате за «Спартак» в стартовом составе Илью Самошникова, уйдя с фланга в центр и крученым ударом низом в угол переиграв Александра Максименко, воспользовался своим шансом мастерски. Для «Сочи» этот удар в створ стал единственным. Спартаковский голкипер в этом сезоне продолжает не выручать.
Трибуны после 1:1 провожали «Спартак» на перерыв заслуженным свистом. Потому что любого соперника надо уважать. Что, кстати, и Деян Станкович после игры подтвердил, сказав: мол, ошибок после двадцатой минуты у его команды стало столько, что он и раньше бы на месте болельщиков засвистел.
И теперь «Спартаку» уже нужно было приложить совсем другой масштаб усилий, чтобы вернуть руль управления этой игрой. Когда его потерял в процессе, даже при абстрактном преимуществе в классе сделать это совсем непросто.
Сотое доказательство, что Угальде впереди куда комфортнее одному и на острие
И вот тут надо отдать должное Станковичу — за правильно на этот раз сделанные замены.
С учетом небольших травм Маркиньоса и Кристофера Мартинса стартовый состав от Станковича показался адекватным — все выглядело так, что серб на этот раз не начудил. И в целом с его стороны уже третью встречу чемпионата подряд, начиная с «Зенита», трудно было не заметить спокойствия, до того ему совершенно несвойственного. Хотя уж здесь-то было от чего понервничать.
Единственное, что насторожило, — сочетание впереди Манфреда Угальде и Ливая Гарсии, уже не раз прежде не работавшее. И мы действительно увидели примерно сотое доказательство, что Угальде может играть только в одного форварда и только центральным нападающим. 95 процентов остроты красно-белых были созданы, когда костариканец после перерыва выдвинулся на передний край. Сколько еще подтверждений нужно Станковичу, что 2 + 2 = 4?
Не пошло на этот раз у Самошникова и Жедсона — последний был на удивление незаметен. Гарсия имел отличный момент, но в остальном его на поле фактически не было. А тонкому Барко все-таки место ближе к атаке, тогда как в ее развитие в центр поля аргентинцу сподручнее опускаться лишь ситуативно — примерно в таких случаях, когда он после аута пасом пяткой в одно касание в свободную зону придумал одну из самых острых атак красно-белых.
До перерыва «Спартак» был очень плох, и казалось, что резерв для прогресса — это возвращение Барко на позицию «десятки» и уход Угальде оттуда (все же это — не его) на острие. А что для этого надо сделать? Правильно — заменить Гарсию. На кого? Да хотя бы на Игоря Дмитриева, чтобы перейти с игры в два чистых форварда, с 3−5−2, на 3−4−3 с Манфредом в центре нападения и Дмитриевым с Пабло Солари по краям.
Станкович сделал не только это, но и укрепил центр поля Романом Зобниным, сняв с игры Самошникова. И вторую половину матча спартаковцы провели не в пример мощнее и динамичнее первой. Правда, не могу сказать, что острее, поскольку остроту определяют голевые моменты. А их Угальде завершал в основном из офсайда, откуда он и забил, и в штангу попал. Но тот же Дмитриев был все время задействован в игре, ему определенно доверял Барко, и Игорь отдавал мячи в штрафную не наобум, а весьма дельно. Да и вообще скорости со стороны хозяев стали совсем другими.
Сочинцы, однако, после перерыва полностью потеряв контригру, обороняться продолжали хорошо. До тех пор, пока Вячеслав Литвинов не схватил в своей штрафной Антона Заболотного. Чей выход, кстати, тоже показался своевременным, о чем я в оперативном режиме написал в своем Telegram-канале: «Звездный час Заболотного? Когда, если не сейчас?» В какой-то мере, выходит, угадал.
И вот тут пора перейти к самой обсуждаемой теме матча — судейской.
И ВАР, и Абросимову при просмотре фола на Заболотном деваться было некуда. Оба пенальти — железные
Смешно слышать, что все в этом матче в пользу «Спартака» предопределило судейство. Если только в том смысле, что отсутствие ошибок бригады арбитров в сложных ситуациях.
На 15-й минуте Барко принимал мяч в штрафной спиной к чужим воротам, и удар Кирилла Кравцова ему по ноге сколь очевидный, столь и ненужный: до голевого момента, как, собственно, и до ворот, было достаточно далеко. Не знаю, какие эксперты тут увидели недостаточный контакт: абсолютно убежден, что точка — железная.
А вот слова Самошникова в перерыве, что на нем фолили перед голом «Сочи» (и это позволило его «обезмячить»), по мне, перебор. Там контакт, на мой взгляд, как раз таки был недостаточным для фиксации нарушения. Винить в том, что он потерял мяч и Васильев забил, Илья может только себя. Так же, видимо, считал и Станкович, коль скоро новичка «Спартака» в перерыве заменил. Но если бы судейская бригада не жаждала объективности — разве не выпятила бы эпизод с легким захватом майки Самошникова, не раздула бы его до такой степени, что гол надо отменять?
Чистота намерений Ивана Абросимова, правда, сочетавшаяся с еще явно недостаточным опытом и квалификацией, выразилась и в красной карточке — позже отмененной — Наилю Умярову. Где же тут «работа на “Спартак”? Ведь если сторонники теории заговора скажут, что они с ВАР Владимиром Москалевым разыграли спектакль, то для них, возможно, станет открытием, что за изначально неправильно принятое решение (позже даже исправленное) оценки судьям все равно снижаются, и за эпизод с Умяровым балл, подозреваю, упадет существенно.
Во-первых, Умяров сыграл в мяч. Во-вторых, он не задрал ногу. В-третьих, согнул ее перед стыком, стремясь уйти от контакта прямой ногой. В итоге получился просто наступ по инерции. То есть максимум — желтая, что Абросимов и признал после подхода к монитору, справедливо инициированного Москалевым.
Так что спартаковский опорник не только остался на поле в матче с «Сочи», что наверняка в какой-то мере поспособствовало итоговой победе хозяев, но и сыграет в первой — и принципиальной — встрече после паузы на сборные, дерби против «Динамо». Тут есть еще один подтекст — очередной невызов в национальную команду Умярова Валерием Карпиным, главным тренером этого самого «Динамо». «Спартак» отреагировал на это тонко — не называя Карпина, перечислил статистические показатели, по которым из опорных полузащитников РПЛ Наиль идет на первом месте в лиге. Но вообще-то давайте будем откровенны: с учетом товарищеских матчей клубам стоит быть только довольными, когда их ключевых игроков, на которых выпадает серьезная нагрузка, не вызывают в сборную.
…И, наконец, решающий пенальти, тоже верно подсказанный арбитру в поле ВАР. Слишком уж явным, борцовским был захват сочинским Литвиновым Заболотного, чтобы его проигнорировать. Все, что говорят на эту тему сторонники версии, что пенальти и тут не было, — чистой воды эмоции, которые можно понять, но невозможно принять. Да, и я терпеть не могу таких развязок матчей фаворитов с аутсайдерами, но тут и ВАР, и Абросимову при просмотре деваться было некуда. Потому что как раз таки за неназначение подобного пенальти все они надолго лишились бы судейской практики.
Но, надеюсь, разговоров о заговоре со стороны болельщиков «Спартака» теперь не будет. Никто красно-белых не «убивает», и этот матч стал лишним тому доказательством.
Однако им не стоит забывать, что так выигрывать у последнего места нельзя. И Станкович наверняка устроит за эту победу изрядную выволочку — по крайней мере, в том, что аналогично поступили бы Константин Бесков или Олег Романцев, не сомневаюсь ни на секунду.
Впрочем, лучше побеждать подобным образом, чем вообще не побеждать. А ничья с «Зенитом» при хорошем футболе плюс два выигрыша подряд, у «Рубина» и «Сочи», — это пока еще не толстый ствол дерева, но хрупкая веточка, за которую красно-белые могут зацепиться в психологическом поиске себя. Скажу так: вчера «Спартаку» вернулось то, что ушло во встрече с «Зенитом». Причем ровно так же — с пенальти в исполнении Барко.
Игорь Рабинер