«Акрон» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.45
П2
2.22
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.84
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
15:45
Локомотив
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.26
Футбол. Англия
16:00
Брайтон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.91
П2
2.01
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.06
П2
5.20
Футбол. Франция
16:00
Анже
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.62
П2
1.94
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.65
П2
3.50
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.32
П2
2.75
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.52
П2
2.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.13
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.74
П2
5.73
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.57
П2
3.05
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.39
П2
7.30
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.01
X
3.45
П2
1.85
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.20
П2
2.49
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.26
П2
2.48
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.42
П2
2.82
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.73
П2
4.40
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.82
П2
10.00
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.09
П2
6.66
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.64
П2
2.50

«Акрон» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и калининградская «Балтика».

Источник: РИА "Новости"

Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 13:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчяру, Савичев, Кузьмин, Марадишвили, Лончар, Шершов, Болдырев, Дзюба.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, И. Петров, Саусь, Пряхин, Титков, М. Петров, Хиль.

После шести матчей чемпионата России тольяттинцы набрали шесть очков и занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата. Команда из Калининграда заработала 12 очков и располагается на пятой строчке.

В минувшем туре «Акрон» уступил московскому ЦСКА (1:3), а подопечные Андрея Талалаева обыграли «Сочи» (2:0).