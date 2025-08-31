Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Акрон
0
:
Балтика
1
Все коэффициенты
П1
7.02
X
4.20
П2
1.53
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.84
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
15:45
Локомотив
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.26
Футбол. Англия
16:00
Брайтон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.93
П2
2.00
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.08
П2
5.20
Футбол. Франция
16:00
Анже
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.63
П2
1.94
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.65
П2
3.50
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.32
П2
2.75
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.52
П2
2.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.14
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.74
П2
5.73
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.57
П2
3.05
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.39
П2
7.40
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.45
П2
1.85
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.17
П2
2.41
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.26
П2
2.48
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.42
П2
2.82
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.70
П2
4.26
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.83
П2
10.00
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.03
П2
6.60
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.64
П2
2.50

Тренер «Ахмата» Черчесов: трансферы — хорошее дело, но я верю в тренировочный процесс

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о прошедшем матче 7-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (1:1), а также ответил на вопрос трансферных слухах вокруг команды.

Источник: Чемпионат.com

Ранее в СМИ сообщалось, что к клубу может присоединиться экс-игрок «Гавра» и «Зенита» Далер Кузяев.

— Что вас разочаровало в матче с «Ростовом»?

— Меня ничего не разочаровало. Я, как тренер, не был особо доволен вторым таймом. Но мы не можем жить этим, учитывая, что мы провели шесть игр на одном дыхании. Поблагодарил за это и сказал, что надо прибавлять.

— Что скажете о слухах о переходе в вашу команду нескольких опытных отечественных футболистов?

— Трансферы — хорошее дело, но я верю в тренировочный процесс и создание коллектива, способного выигрывать. Мы работаем и в других сферах, но тренировки важнее, — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.