Тренер «Ахмата» Черчесов: трансферы — хорошее дело, но я верю в тренировочный процесс

Ранее в СМИ сообщалось, что к клубу может присоединиться экс-игрок «Гавра» и «Зенита» Далер Кузяев.
— Что вас разочаровало в матче с «Ростовом»?
— Меня ничего не разочаровало. Я, как тренер, не был особо доволен вторым таймом. Но мы не можем жить этим, учитывая, что мы провели шесть игр на одном дыхании. Поблагодарил за это и сказал, что надо прибавлять.
— Что скажете о слухах о переходе в вашу команду нескольких опытных отечественных футболистов?
— Трансферы — хорошее дело, но я верю в тренировочный процесс и создание коллектива, способного выигрывать. Мы работаем и в других сферах, но тренировки важнее, — приводит слова Черчесова официальный сайт клуба.