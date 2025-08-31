Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Акрон
0
:
Балтика
1
Все коэффициенты
П1
7.81
X
4.62
П2
1.50
Футбол. Первая лига
14:00
Урал
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.84
П2
4.30
Футбол. Премьер-лига
15:45
Локомотив
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.26
Футбол. Англия
16:00
Брайтон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.93
П2
2.00
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.08
П2
5.20
Футбол. Франция
16:00
Анже
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.63
П2
1.94
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.65
П2
3.50
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.32
П2
2.75
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.52
П2
2.50
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.14
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.74
П2
5.73
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.57
П2
3.05
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.39
П2
7.40
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.45
П2
1.85
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.17
П2
2.41
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.26
П2
2.48
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.42
П2
2.82
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.70
П2
4.26
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.83
П2
10.00
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.03
П2
6.60
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.64
П2
2.50

«Зенит» выкупил у «Коринтианса» 30% прав на Педро — Globo

«Зенит» приобрёл у «Коринтианса» 30% прав на крайнего нападающего Педро в августе 2024 года, однако на тот момент клубы не афишировали данную операцию, о чём сообщает Globo.

Источник: Чемпионат.com

Вингер перешёл в российскую команду из «Коринтианса» зимой 2024 года.

По информации источника, на текущий момент санкт-петербургский клуб обладает 80% прав на бразильского футболиста.

Подчёркивается, что сине-бело-голубые получат € 28 млн в случае продажи Педро за € 35 млн. Ранее СМИ сообщали, что именно такую сумму саудовский «Аль-Иттихад» готов заплатить за 19-летнего нападающего.

Педро выступает в составе «Зенита» с февраля 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

