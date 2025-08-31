Ричмонд
«Локомотив» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Крылья Советов».

Источник: ФК "Локомотив"

Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:45 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Лантратов, Монтес, Ненахов, Сильянов, Морозов, Баринов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Воробьёв, Руденко.

«Крылья Советов»: Песьяков, Гальдамес, Солдатенков, Рассказов, Костанца, Чернов, Божин, Бабкин, Рахманович, Ахметов, Раков.

После шести матчей чемпионата России железнодорожники набрали 14 очков и занимают третье место. Самарская команда заработала восемь очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (3:3), а «Крылья Советов» проиграли «Краснодару» (0:6).