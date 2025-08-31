Представитель Джикии допустил возможность возвращения в «Спартак»

«Возможно ли возвращение Джикии в “Спартак”? Не хочется ворошить прошлое. Понятно, что в истории с уходом Джикии из “Спартака” многое зависело от Абаскаля, и были не совсем правильные эмоциональные высказывания с нашей стороны. Надо перевернуть эту страницу и двигаться дальше. А если Джикия будет показывать хороший уровень футбола, то почему нет? [И возвращение в “Спартак”] возможно», — сказал Кузьмичев.