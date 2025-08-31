Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
1
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
6.00
П2
10.70
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
2
:
Факел
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
8.50
П2
100.00
Футбол. Англия
16:00
Брайтон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.75
П2
2.00
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.00
П2
5.00
Футбол. Франция
16:00
Анже
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.74
П2
1.84
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.52
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.56
П2
2.17
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.79
П2
5.81
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.57
П2
3.05
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.41
П2
7.40
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.40
П2
1.84
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.16
П2
2.38
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.27
П2
2.46
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.45
П2
2.86
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.59
П2
3.95
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.87
П2
10.50
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.12
П2
6.75
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.64
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

Юрий Сёмин оценил переход Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил переход полузащитника сборной России Данила Пруцева из «Спартака» в стан железнодорожников.

Источник: Чемпионат.com

Игрок отправился в «Локомотив» на правах аренды.

«Переход в московский “Локомотив” — хороший момент для самого Данила Пруцева, если он не получает игровую практику в своей команде. Хотя он явно претендовал на то, чтобы играть более часто. И он футболист, как мы видели, очень хорошего уровня. Это правильное решение как со стороны обоих клубов, так и для самого игрока», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.