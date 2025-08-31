«Балтика» обыграла «Акрон» и вышла на второе место в РПЛ

«Балтика» не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате. Команда из Калининграда набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Акрон» потерпел третье поражение подряд, команда не может выиграть в РПЛ на протяжении пяти встреч и с шестью очками располагается на 12-й строчке.