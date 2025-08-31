Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
1
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.50
П2
13.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
2
:
Факел
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
8.50
П2
100.00
Футбол. Англия
16:00
Брайтон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.59
X
3.75
П2
2.07
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.15
П2
5.04
Футбол. Франция
16:00
Анже
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
4.57
X
3.74
П2
1.84
Футбол. Германия
16:30
Вольфсбург
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.52
П2
2.40
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.56
П2
2.17
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.79
П2
5.81
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.57
П2
3.05
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.41
П2
7.40
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.40
П2
1.84
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.16
П2
2.38
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.27
П2
2.46
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.45
П2
2.86
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.59
П2
3.95
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.87
П2
10.50
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.12
П2
6.75
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.64
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

«Балтика» обыграла «Акрон» и вышла на второе место в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 31 августа. /ТАСС/. Футболисты калининградской «Балтики» со счетом 2:0 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.

Забитыми мячами отметились Кевин Андраде (2-я минута) и Максим Петров (41).

«Балтика» не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате. Команда из Калининграда набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Акрон» потерпел третье поражение подряд, команда не может выиграть в РПЛ на протяжении пяти встреч и с шестью очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Балтика» 14 сентября примет петербургский «Зенит». «Акрон» 13 сентября на выезде сыграет с «Краснодаром».

Акрон
0:2
Первый тайм: 0:2
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Кевин Андраде
(Натан Гассама)
2′
Максим Петров
(Илья Петров)
41′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
27′
77
Константин Савичев
83′
69
Арсений Дмитриев
6
Максим Кузьмин
61′
81
Никита Базилевский
8
Константин Марадишвили
79′
26
Родриго Эшковал
87
Никита Шершов
46′
17
Солтмурад Бакаев
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
6′
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
45+2′
10
Илья Петров
91
Брайан Александр Хиль
81′
90
Чиносо Оффор
73
Максим Петров
86′
11
Юрий Ковалев
19
Сергей Пряхин
75′
77
Эльдар Чивич
22
Николай Титков
75′
5
Айман Мурид
Статистика
Акрон
Балтика
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
13
Удары в створ
6
6
Угловые
6
3
Фолы
10
20
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти