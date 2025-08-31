«Балтика» обыграла «Акрон» и вышла на второе место в РПЛ

САМАРА, 31 августа. /ТАСС/. Футболисты калининградской «Балтики» со счетом 2:0 обыграли тольяттинский «Акрон» в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре.
Забитыми мячами отметились Кевин Андраде (2-я минута) и Максим Петров (41).
«Балтика» не потерпела ни одного поражения в текущем чемпионате. Команда из Калининграда набрала 15 очков и поднялась на 2-е место в турнирной таблице. «Акрон» потерпел третье поражение подряд, команда не может выиграть в РПЛ на протяжении пяти встреч и с шестью очками располагается на 12-й строчке.
В следующем туре «Балтика» 14 сентября примет петербургский «Зенит». «Акрон» 13 сентября на выезде сыграет с «Краснодаром».
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2025, 13:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Кевин Андраде
(Натан Гассама)
2′
Максим Петров
(Илья Петров)
41′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
27′
77
Константин Савичев
83′
69
Арсений Дмитриев
6
Максим Кузьмин
61′
81
Никита Базилевский
8
Константин Марадишвили
79′
26
Родриго Эшковал
87
Никита Шершов
46′
17
Солтмурад Бакаев
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
6′
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
45+2′
10
Илья Петров
91
Брайан Александр Хиль
81′
90
Чиносо Оффор
73
Максим Петров
86′
11
Юрий Ковалев
19
Сергей Пряхин
75′
77
Эльдар Чивич
22
Николай Титков
75′
5
Айман Мурид
Статистика
Акрон
Балтика
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
13
Удары в створ
6
6
Угловые
6
3
Фолы
10
20
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
