«Балтика» снова выиграла — и уже вторая в РПЛ! А Дзюбе разбили голову

Преимущество «Балтики» стало логичным итогом тайма. В целом калининградцы контролировали ход встречи, а главное — реализовали свои моменты. И после перерыва основной задачей стало сдерживание «Акрона». Не самая большая проблема для команды Талалаева: в нынешнем сезоне меньше «Балтики» (пять мячей) пропустил только «Краснодар» (три). Поэтому каких-то неудобств калининградцам хозяева не доставили. Да, «Акрон» чаще владел мячом (61%-39% — статистика владения во втором тайме). Однако за 45 минут тольяттинцы нанесли всего один удар в створ, хотя в концовке Дзюба пробил в штангу после подачи с углового.