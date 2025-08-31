«Балтика» снова выиграла — и уже вторая в РПЛ! А Дзюбе разбили голову

«Балтика» в нынешнем сезоне удивляет. Калининградцы только поднялись в Мир РПЛ — и уже после шести туров шли в топ-5! А по итогам встречи с «Акроном» у команды Андрея Талалаева открывался шанс забраться в тройку.
Реализацию плана по победе «Балтика» начала на второй минуте. Игра ещё не успела раскачаться, а гости уже огорчили «Акрон». Калининградцы начертили классную комбинацию: Саусь забросил в штрафную после передачи с углового, Гассама скинул мяч головой в центр вратарской, а Андраде не промахнулся с близкого расстояния. Вот так старт!
Затем в эпицентре внимания оказался Артём Дзюба. Форвард «Акрона» повредил голову в борьбе за верховой мяч с Андраде. Защитник «Балтики» зарядил нападающему хозяев ногой. После этого Артёму забинтовали голову, и его стало ещё легче идентифицировать на поле. Впрочем, и без этого оборона гостей успешно справлялась с этой задачей.
После первого мяча команды поочерёдно обменивались моментами. «Балтика» шла за вторым голом, а «Акрон» — за камбэком. Отличный шанс у тольяттинцев упустил Дзюба, в конце тайма пробивший головой после подачи. Но голкипер «Балтики» Бориско отвёл угрозу в красивом прыжке. А полузащитник гостей Максим Петров на 42-й минуте удвоил преимущество. «Балтика» зажала «Акрон» у штрафной, и во второй волне атаки 24-летний футболист получил мяч у дуги штрафной и пальнул в дальний угол ворот — 2:0!
Преимущество «Балтики» стало логичным итогом тайма. В целом калининградцы контролировали ход встречи, а главное — реализовали свои моменты. И после перерыва основной задачей стало сдерживание «Акрона». Не самая большая проблема для команды Талалаева: в нынешнем сезоне меньше «Балтики» (пять мячей) пропустил только «Краснодар» (три). Поэтому каких-то неудобств калининградцам хозяева не доставили. Да, «Акрон» чаще владел мячом (61%-39% — статистика владения во втором тайме). Однако за 45 минут тольяттинцы нанесли всего один удар в створ, хотя в концовке Дзюба пробил в штангу после подачи с углового.
«Балтика» одержала уже четвёртую победу в сезоне и вышла на промежуточное второе место в РПЛ! Также калининградцы вместе с ЦСКА и «Локомотивом» остаются единственными клубами без поражений. Команда Талалаева серьёзно претендует на большую сенсацию! «Акрон» же уступил в третьем матче подряд и находится в опасной близости от зоны стыков. У команды есть кадровые проблемы, поэтому до конца трансферного окна главный вопрос: подъедет ли усиление для Заура Тедеева?
Заур Тедеев
Андрей Талалаев
Кевин Андраде
(Натан Гассама)
2′
Максим Петров
(Илья Петров)
41′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
22
Артем Дзюба
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
27′
77
Константин Савичев
83′
69
Арсений Дмитриев
6
Максим Кузьмин
61′
81
Никита Базилевский
8
Константин Марадишвили
79′
26
Родриго Эшковал
87
Никита Шершов
46′
17
Солтмурад Бакаев
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
4
Натан Гассама
16
Кевин Андраде
6′
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
45+2′
10
Илья Петров
91
Брайан Александр Хиль
81′
90
Чиносо Оффор
73
Максим Петров
86′
11
Юрий Ковалев
19
Сергей Пряхин
75′
77
Эльдар Чивич
22
Николай Титков
75′
5
Айман Мурид
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти