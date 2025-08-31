Ричмонд
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
1
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
3.70
П2
10.50
Футбол. Англия
2-й тайм
Брайтон
1
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
1.60
П2
4.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
1
Все коэффициенты
П1
39.00
X
4.52
П2
1.28
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
1
:
Ренн
1
Все коэффициенты
П1
11.50
X
1.34
П2
6.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
2
:
Крылья Советов
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
10.50
П2
100.00
Футбол. Премьер-лига
18:00
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Испания
18:00
Сельта
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.60
П2
2.26
Футбол. Франция
18:15
Гавр
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.46
X
3.51
П2
2.20
Футбол. Франция
18:15
Монако
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.20
П2
7.30
Футбол. Франция
18:15
Париж
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Англия
18:30
Ливерпуль
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.45
П2
3.16
Футбол. Германия
18:30
Боруссия Д
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.08
П2
7.20
Футбол. Италия
19:30
Дженоа
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.40
П2
1.84
Футбол. Италия
19:30
Торино
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.15
П2
2.37
Футбол. Испания
20:00
Бетис
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.13
X
3.26
П2
2.50
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.60
П2
2.02
Футбол. Германия
20:30
Кельн
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.58
X
3.48
П2
2.82
Футбол. Англия
21:00
Астон Вилла
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.59
П2
3.95
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.90
П2
10.50
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.09
П2
6.70
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.64
П2
2.50
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

ЦСКА — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Виктор, Дивеев, Алвес, Гаич, Круговой, Кисляк, Обляков, Глебов, Шуманский.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Петров, Черников, Перрен, Сперцян, Батчи, Са, Аугусто, Кордоба.

После шести матчей чемпионата России красно-синие набрали 14 очков и занимают второе место. Краснодарская команда заработала 15 очков и располагается на первой строчке.

В минувшем туре ЦСКА выиграл у «Акрона» со счётом 3:1, а «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» со счётом 6:0.