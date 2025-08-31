Футболисты «Локомотива» упустили победу в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дмитрий Воробьев (3-я минута), Дмитрий Баринов (44). У гостей отличились Амар Рахманович (53) и Вадим Раков (90+7, с пенальти). У «Локомотива» был удален Николай Комличенко (90+6).