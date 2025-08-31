Ричмонд
Футболисты «Локомотива» упустили победу в матче РПЛ с «Крыльями Советов»

Самарцы сравняли счет на 7-й добавленной минуте.

Источник: ФК "Крылья Советов"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене».

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дмитрий Воробьев (3-я минута), Дмитрий Баринов (44). У гостей отличились Амар Рахманович (53) и Вадим Раков (90+7, с пенальти). У «Локомотива» был удален Николай Комличенко (90+6).

«Локомотив» с 15 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», набравшие 9 очков, занимают 8-е место. Следующий тур пройдет после перерыва на матчи сборных — «Локомотив» 13 сентября проведет гостевую игру против грозненского «Ахмата», «Крылья Советов» днем позднее примут «Сочи».

Локомотив
2:2
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2025, 15:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Магомед Адиев
Голы
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Данил Пруцев)
3′
Дмитрий Баринов
(Алексей Батраков)
44′
Крылья Советов
Амар Рахманович
(Вадим Раков)
53′
Вадим Раков
90+6′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
55′
25
Данил Пруцев
24
Максим Ненахов
60′
79′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
78′
79′
99
Руслан Мялковский
19
Александр Руденко
11′
68′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
68′
27
Николай Комличенко
86′
90+4′
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
47
Сергей Божин
90+9′
4
Александр Солдатенков
70′
11
Амар Рахманович
7
Вадим Раков
22
Фернандо Костанца
86′
23
Никита Чернов
71′
85′
91
Владимир Игнатенко
15
Николай Рассказов
46′
2
Кирилл Печенин
3
Томас Галдамес
46′
9
Алексей Сутормин
77
Ильзат Ахметов
17′
46′
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
79′
8
Максим Витюгов
Статистика
Локомотив
Крылья Советов
Желтые карточки
6
5
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
7
3
Угловые
4
3
Фолы
14
9
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти