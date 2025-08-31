«Динамо» Мх — «Динамо» М: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. Команды назвали стартовые составы.
Стартовые составы команд:
«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Пальцев, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.
«Динамо» Москва: Лещук, Маричаль, Касерес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Сергеев, Макаров.
После шести матчей чемпионата России махачкалинцы набрали пять очков и занимают 14-е место. Московская команда заработала восемь очков и располагается на девятой строчке.
В минувшем туре «Динамо» Мх разгромно уступило «Зениту» (0:4), а команда Валерия Карпина обыграла «Пари НН» (3:0).