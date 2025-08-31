«Динамо» Мх — «Динамо» М: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.45
П2
4.02
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Динамо Мх
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.40
П2
2.80
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
1
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.65
П2
7.79
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.35
П2
3.17
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.00
П2
1.05
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
26.00
X
1.08
П2
23.00
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.30
П2
11.50
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.11
П2
6.90
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.62
П2
2.52
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

«Динамо» Мх — «Динамо» М: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 31 августа, состоится матч 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

Источник: Чемпионат.com

В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аззи, Пальцев, Алибеков, Эль-Мубарик, Хоссейннежад, Глушков, Сундуков, Мастури, Агаларов.

«Динамо» Москва: Лещук, Маричаль, Касерес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Глебов, Миранчук, Фомин, Сергеев, Макаров.

После шести матчей чемпионата России махачкалинцы набрали пять очков и занимают 14-е место. Московская команда заработала восемь очков и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре «Динамо» Мх разгромно уступило «Зениту» (0:4), а команда Валерия Карпина обыграла «Пари НН» (3:0).

Футбол. Премьер-лига
перерыв
Динамо Мх
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.40
П2
2.80