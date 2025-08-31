Клуб Адиева оформил камбэк с 0:2 и сотворил сенсацию в РПЛ

Встреча состоялась на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 2:2. При этом хозяева вели с преимуществом в два мяча после первого тайма.
В составе «Локомотива» отличились Дмитрий Воробьев (3-я минута) и Дмитрий Баринов (44-я). После перерыва гости сумели отыграться усилиями Амара Рахмановича (53)-я и Вадима Ракоав (90+6 с пенальти).
«Локомотив», набрав 15 очков, возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда Михаила Галактионова продолжает идти без поражений в текущем сезоне чемпионата России. «Крылья Советов» (10 очков), которые возглавляет экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, располагаются на восьмой строчке с девятью баллами.
Напомним, что под руководством Магомеда Адиева сборная Казахстана сыграла 21 матч, одержала 11 побед, потерпела 9 поражений и один раз сыграла вничью.
Михаил Галактионов
Магомед Адиев
Дмитрий Воробьев
(Данил Пруцев)
3′
Дмитрий Баринов
(Алексей Батраков)
44′
Амар Рахманович
(Вадим Раков)
53′
Вадим Раков
90+6′
22
Илья Лантратов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
55′
25
Данил Пруцев
24
Максим Ненахов
60′
79′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
78′
79′
99
Руслан Мялковский
19
Александр Руденко
11′
68′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
68′
27
Николай Комличенко
86′
90+4′
30
Сергей Песьяков
47
Сергей Божин
90+9′
4
Александр Солдатенков
70′
11
Амар Рахманович
7
Вадим Раков
22
Фернандо Костанца
86′
23
Никита Чернов
71′
85′
91
Владимир Игнатенко
15
Николай Рассказов
46′
2
Кирилл Печенин
3
Томас Галдамес
46′
9
Алексей Сутормин
77
Ильзат Ахметов
17′
46′
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
79′
8
Максим Витюгов
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти