Клуб Адиева оформил камбэк с 0:2 и сотворил сенсацию в РПЛ

Московский «Локомотив» сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче седьмого тура российской премьер-лиги (РПЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Крылья Советов"

Встреча состоялась на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 2:2. При этом хозяева вели с преимуществом в два мяча после первого тайма.

В составе «Локомотива» отличились Дмитрий Воробьев (3-я минута) и Дмитрий Баринов (44-я). После перерыва гости сумели отыграться усилиями Амара Рахмановича (53)-я и Вадима Ракоав (90+6 с пенальти).

«Локомотив», набрав 15 очков, возглавил турнирную таблицу РПЛ. Команда Михаила Галактионова продолжает идти без поражений в текущем сезоне чемпионата России. «Крылья Советов» (10 очков), которые возглавляет экс-тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, располагаются на восьмой строчке с девятью баллами.

Напомним, что под руководством Магомеда Адиева сборная Казахстана сыграла 21 матч, одержала 11 побед, потерпела 9 поражений и один раз сыграла вничью.

Локомотив
2:2
Первый тайм: 2:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2025, 15:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Магомед Адиев
Голы
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Данил Пруцев)
3′
Дмитрий Баринов
(Алексей Батраков)
44′
Крылья Советов
Амар Рахманович
(Вадим Раков)
53′
Вадим Раков
90+6′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
45
Александр Сильянов
83
Алексей Батраков
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
55′
25
Данил Пруцев
24
Максим Ненахов
60′
79′
3
Лукас Фассон
7
Зелимхан Бакаев
78′
79′
99
Руслан Мялковский
19
Александр Руденко
11′
68′
2
Кристиан Рамирес
10
Дмитрий Воробьев
68′
27
Николай Комличенко
86′
90+4′
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
47
Сергей Божин
90+9′
4
Александр Солдатенков
70′
11
Амар Рахманович
7
Вадим Раков
22
Фернандо Костанца
86′
23
Никита Чернов
71′
85′
91
Владимир Игнатенко
15
Николай Рассказов
46′
2
Кирилл Печенин
3
Томас Галдамес
46′
9
Алексей Сутормин
77
Ильзат Ахметов
17′
46′
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
79′
8
Максим Витюгов
Статистика
Локомотив
Крылья Советов
Желтые карточки
6
5
Удары (всего)
15
8
Удары в створ
7
3
Угловые
4
3
Фолы
14
9
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти