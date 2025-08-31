«Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.45
П2
4.02
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Динамо Мх
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
3.60
X
2.40
П2
2.80
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
1
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.65
П2
7.79
Футбол. Испания
2-й тайм
Бетис
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
3.75
X
2.35
П2
3.17
Футбол. Италия
2-й тайм
Дженоа
0
:
Ювентус
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
12.00
П2
1.05
Футбол. Италия
2-й тайм
Торино
0
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
26.00
X
1.08
П2
23.00
Футбол. Италия
21:45
Интер
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.30
П2
11.50
Футбол. Италия
21:45
Лацио
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.11
П2
6.90
Футбол. Франция
21:45
Лион
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.62
П2
2.52
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

«Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. «Краснодар» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в гостевом матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».

В составе ЦСКА гол забил Матвей Кисляк (36-я минута). У «Краснодара» забитым мячом отметился Джон Кордоба (44). В первом тайме судьи отменили по одному взятию ворот у каждой команды.

На 56-й минуте Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий краснодарского клуба после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов.

ЦСКА не проигрывает в РПЛ на протяжении 21 матча, повторив клубный рекорд. Прежде армейцам удавалось не проигрывать на протяжении такого количества игр в 2015 году. Более длительные серии в истории турнира были у московского «Локомотива» (27), петербургского «Зенита» (26, 23) и столичного «Спартака» (26, 22). За этот период ЦСКА одержал 13 побед и 8 раз сыграл вничью. Последнее поражение в чемпионате России армейцы потерпели 23 ноября 2024 года дома от «Ростова» (1:2).

«Краснодар» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Следом с 15 очками идут ЦСКА, калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, «Краснодар» 13 сентября примет тольяттинский «Акрон», ЦСКА 14 сентября в гостях сыграет с «Ростовом».

ЦСКА
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 24765 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Голы
ЦСКА
Матвей Кисляк
(Иван Обляков)
36′
Краснодар
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
44′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
20′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
59′
22
Милан Гайич
82′
9
Алеррандро
7
Матеус Алвес
90′
19
Даниэль Руис
8
Артем Шуманский
65′
11
Тамерлан Мусаев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
90+5′
98
Сергей Петров
7
Виктор Са
9
Джон Кордоба
57′
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
59′
23
Гаэтан Перрен
63′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
73′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
50′
72′
6
Кевин Ленини
Статистика
ЦСКА
Краснодар
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
6
2
Угловые
5
3
Фолы
14
12
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти