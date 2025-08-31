«Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. «Краснодар» со счетом 1:1 сыграл вничью с московским ЦСКА в гостевом матче седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене».
В составе ЦСКА гол забил Матвей Кисляк (36-я минута). У «Краснодара» забитым мячом отметился Джон Кордоба (44). В первом тайме судьи отменили по одному взятию ворот у каждой команды.
На 56-й минуте Кордоба получил красную карточку за опасную игру против защитника ЦСКА Мойзеса. Нападающий краснодарского клуба после остановки игры из-за офсайда ударил по мячу, но по инерции попал ногой по сопернику, зацепив шипами его руку. После инцидента завязалась потасовка, по ее итогу желтые карточки получили главные тренеры обеих команд и несколько футболистов.
ЦСКА не проигрывает в РПЛ на протяжении 21 матча, повторив клубный рекорд. Прежде армейцам удавалось не проигрывать на протяжении такого количества игр в 2015 году. Более длительные серии в истории турнира были у московского «Локомотива» (27), петербургского «Зенита» (26, 23) и столичного «Спартака» (26, 22). За этот период ЦСКА одержал 13 побед и 8 раз сыграл вничью. Последнее поражение в чемпионате России армейцы потерпели 23 ноября 2024 года дома от «Ростова» (1:2).
«Краснодар» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. Следом с 15 очками идут ЦСКА, калининградская «Балтика» и московский «Локомотив». В следующем туре, который состоится после паузы на матчи сборных, «Краснодар» 13 сентября примет тольяттинский «Акрон», ЦСКА 14 сентября в гостях сыграет с «Ростовом».
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Матвей Кисляк
(Иван Обляков)
36′
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
44′
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
20′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
59′
22
Милан Гайич
82′
9
Алеррандро
7
Матеус Алвес
90′
19
Даниэль Руис
8
Артем Шуманский
65′
11
Тамерлан Мусаев
1
Станислав Агкацев
90+5′
98
Сергей Петров
7
Виктор Са
9
Джон Кордоба
57′
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
59′
23
Гаэтан Перрен
63′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
73′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
50′
72′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти