«Краснодар» в меньшинстве сыграл вничью с ЦСКА в матче РПЛ

ЦСКА не проигрывает в РПЛ на протяжении 21 матча, повторив клубный рекорд. Прежде армейцам удавалось не проигрывать на протяжении такого количества игр в 2015 году. Более длительные серии в истории турнира были у московского «Локомотива» (27), петербургского «Зенита» (26, 23) и столичного «Спартака» (26, 22). За этот период ЦСКА одержал 13 побед и 8 раз сыграл вничью. Последнее поражение в чемпионате России армейцы потерпели 23 ноября 2024 года дома от «Ростова» (1:2).