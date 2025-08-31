Ричмонд
Карпин заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Динамо»

Валерий Карпин заявил, что готов уйти с поста главного тренера московского «Динамо». Сегодня, 31 августа, его команда проиграла махачкалинскому «Динамо» в матче 7-го тура Мир РПЛ со счётом 0:1. Это пятое поражение команды Карпина в десяти матчах сезона.

Источник: Чемпионат.com

— На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию на данный момент? Есть понимание?

— Работать. Что еще тут сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуются.

— Они сейчас вас не слышат?

— Видимо, нет. Раз не выполняют, значит не слышат. Либо (надо) тренера поменять.

— А вы готовы так просто уйти?

— А чего нет? Первый раз, что ли?

— Понятно, что не первый, но думаю вы тоже большие надежды возлагали. И на себя, в том числе.

— Возлагал, да.

— А сейчас?

— Пока возлагаю, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Динамо Мх
1:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 7
31.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Валерий Карпин
Голы
Динамо Мх
Джавад Хоссейннеджад
(Никита Глушков)
74′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
7
Хазем Мастури
47
Никита Глушков
6
Мехди Мубарик
22
Мохамед Аззи
76′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
54′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
85′
21
Абдулпаша Джабраилов
Динамо
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
77
Денис Макаров
10
Бителло
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
83′
7
Дмитрий Скопинцев
21
Антон Миранчук
31′
74′
14
Эль Мехди Маухуб
Статистика
Динамо Мх
Динамо
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
8
7
Удары в створ
2
2
Угловые
1
1
Фолы
11
20
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти