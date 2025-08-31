Карпин заявил, что готов покинуть пост главного тренера «Динамо»

— На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию на данный момент? Есть понимание?
— Работать. Что еще тут сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуются.
— Они сейчас вас не слышат?
— Видимо, нет. Раз не выполняют, значит не слышат. Либо (надо) тренера поменять.
— А вы готовы так просто уйти?
— А чего нет? Первый раз, что ли?
— Понятно, что не первый, но думаю вы тоже большие надежды возлагали. И на себя, в том числе.
— Возлагал, да.
— А сейчас?
— Пока возлагаю, — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Хасанби Биджиев
Валерий Карпин
Джавад Хоссейннеджад
(Никита Глушков)
74′
27
Давид Волк
70
Валентин Пальцев
5
Джемал Табидзе
99
Муталип Алибеков
77
Темиркан Сундуков
7
Хазем Мастури
47
Никита Глушков
6
Мехди Мубарик
22
Мохамед Аззи
76′
13
Сослан Кагермазов
25
Гамид Агаларов
54′
9
Ражаб Магомедов
10
Джавад Хоссейннеджад
85′
21
Абдулпаша Джабраилов
31
Игорь Лещук
4
Хуан Хосе Касерес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
77
Денис Макаров
10
Бителло
55
Максим Осипенко
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
83′
7
Дмитрий Скопинцев
21
Антон Миранчук
31′
74′
14
Эль Мехди Маухуб
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
