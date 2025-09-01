«Шафеев судил безобразно! Кисляк хоть когда-то останавливается?» Газзаев — о матче ЦСКА — «Краснодар»

— Знаете, когда смотрел сегодняшний матч, задавался вопросом: а он вообще хоть когда-то останавливается? Все время в движении! И в отборе успевает, все подчищает, и забил сегодня. Поразительно! Наверное, отдыхает только в перерыве и после финального свистка. А так все время в игре, не выключается ни на секунду. Выносливость, скорость подкупают. Дай бог, чтобы не остановился в своем развитии. Надеюсь, и он, и Глебов вырастут в больших мастеров.