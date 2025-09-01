Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
4
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
0
:
Кристал Пэлас
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
0
:
Фиорентина
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Унион Б
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
3
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
3
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
3
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вест Хэм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
2
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
2
:
Факел
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

«Шафеев судил безобразно! Кисляк хоть когда-то останавливается?» Газзаев — о матче ЦСКА — «Краснодар»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев — о центральном матче 7-го тура РПЛ между армейцами и «Краснодаром» (1:1).

Источник: Спорт-Экспресс

Шафеев испортил игру

— Это был матч двух сильнейших команд лиги, — уверен Газзаев. — Для меня очевидно, что «Краснодар» и ЦСКА сейчас реальные претенденты на чемпионство. Сегодняшний матч это в очередной раз подтвердил. Равная игра. По качеству футбола эти команды точно превосходят остальных. Мы сегодня увидели запредельную самоотдачу, борьбу на каждом участке поля, стыки, единоборства. И в то же время армейцы и южане проводили красивые комбинации.

И вот на такие матчи нужно обязательно приглашать квалифицированных арбитров. А работа бригады Шафеева — просто безобразие! Тут нужно и РФС, и РПЛ задуматься о том, чтобы рефери соответствовали уровню играющих команд.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 7, 31.08.2025, 18:00
ЦСКА
1
Краснодар
1

— Что вас не устроило в судействе Шафеева?

— Главный судья с помощниками просто утратил контроль над происходящим! Они сегодня испортили матч лучших команд страны! Постоянные непонятные свистки, паузы, желтые карточки… У меня сложилось такое ощущение, что Шафеев растерялся и не знал, что ему делать. Чувствовалось, что он не уверен в своих решениях… Ну как можно было доводить дело до реальных стычек?! Почему нельзя было поставить на противостояние лидеров авторитетного рефери, сильнейшего в лиге?

— Заслуживал ли Кордоба прямой красной карточки?

— Сложно сказать, как его поведение будут квалифицировать наши судейские органы. Это как минимум желтая. Недостойное поведение!

Тут нужно смотреть глобально. В целом судейство было очень низкого уровня. Арбитр не давал играть, бороться. Шафеев раздавал карточки направо и налево, в том числе и тренерам. Бардак какой-то! Жаль, что рефери сломал матч равных по силе команд. На стадион пришло 30 тысяч зрителей, а тут такое… Мне кажется, простой болельщик лучше бы отсудил этот матч, чем Шафеев с помощниками.

— Болельщики «Краснодара» уверены: Мойзес симулировал, а Кордоба его даже не задел.

— Кордоба не попал по армейцу. Но движение было слишком уж показательным в сторону соперника…

— Вы были уверены, что ЦСКА дожмет «Краснодар», оставшийся в меньшинстве?

— Предпосылки к этому были. Вспомните концовку игры. Агкацев спас гостей после удара Дивеева головой. Глебов немного замешкался в одном эпизоде, не принял толком мяч. «Краснодар» после потери Кордобы оборонялся почти всей командой. Мусаев снял с игры атакующих футболистов, укрепил защиту. Армейцы давили, но не все получилось. Южане отбились, самоотверженно действовали в концовке. Я в принципе и ожидал такой бескомпромиссной игры.

Кисляк не выключается ни на минуту!

— После дерби ЦСКА — «Динамо» вы сказали: «Я в восторге от игры Кирилла Глебова».

— Сегодня он меня тоже не разочаровал. С каждым матчем будет только прибавлять. Качества очень хорошие. Скорость, техника, принятие решение. Все это подкупает.

— Кисляка сейчас называют чуть ли не лучшим игроком всего чемпионата.

— Знаете, когда смотрел сегодняшний матч, задавался вопросом: а он вообще хоть когда-то останавливается? Все время в движении! И в отборе успевает, все подчищает, и забил сегодня. Поразительно! Наверное, отдыхает только в перерыве и после финального свистка. А так все время в игре, не выключается ни на секунду. Выносливость, скорость подкупают. Дай бог, чтобы не остановился в своем развитии. Надеюсь, и он, и Глебов вырастут в больших мастеров.

— От Матеуса Алвеса ждали большего?

— Меня как-то спросили: не напоминает ли вам новичок ЦСКА Даниэля Карвалью? Ответил: их роднит пока только седьмой номер. Кроме номера, я бы больше никаких параллелей сейчас не проводил. Судите сами, Карвалью стал лучшим игроком Кубка УЕФА-2005. Дальше, наверное, можно не продолжать.

— Кто-то выпал из игры армейцев?

— Мне не совсем понравился новичок команды, центральный защитник Жоао Виктор. По большому счету не справился с Кордобой. На мой взгляд, молодой Абдулкадыров не слабее бразильца. Ни в чем ему не уступает. Это лишь мое мнение со стороны. Думаю, Абдулкадыров в паре с Дивеевым сыграл бы эффективно. Видел его в деле. Он уверенный, с хорошей левой ногой. Полезен в подыгрыше, да и скоростью обладает приличной.

Виталий Айрапетов