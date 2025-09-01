«Шафеев судил безобразно! Кисляк хоть когда-то останавливается?» Газзаев — о матче ЦСКА — «Краснодар»

Шафеев испортил игру
— Это был матч двух сильнейших команд лиги, — уверен Газзаев. — Для меня очевидно, что «Краснодар» и ЦСКА сейчас реальные претенденты на чемпионство. Сегодняшний матч это в очередной раз подтвердил. Равная игра. По качеству футбола эти команды точно превосходят остальных. Мы сегодня увидели запредельную самоотдачу, борьбу на каждом участке поля, стыки, единоборства. И в то же время армейцы и южане проводили красивые комбинации.
И вот на такие матчи нужно обязательно приглашать квалифицированных арбитров. А работа бригады Шафеева — просто безобразие! Тут нужно и РФС, и РПЛ задуматься о том, чтобы рефери соответствовали уровню играющих команд.
— Что вас не устроило в судействе Шафеева?
— Главный судья с помощниками просто утратил контроль над происходящим! Они сегодня испортили матч лучших команд страны! Постоянные непонятные свистки, паузы, желтые карточки… У меня сложилось такое ощущение, что Шафеев растерялся и не знал, что ему делать. Чувствовалось, что он не уверен в своих решениях… Ну как можно было доводить дело до реальных стычек?! Почему нельзя было поставить на противостояние лидеров авторитетного рефери, сильнейшего в лиге?
— Заслуживал ли Кордоба прямой красной карточки?
— Сложно сказать, как его поведение будут квалифицировать наши судейские органы. Это как минимум желтая. Недостойное поведение!
Тут нужно смотреть глобально. В целом судейство было очень низкого уровня. Арбитр не давал играть, бороться. Шафеев раздавал карточки направо и налево, в том числе и тренерам. Бардак какой-то! Жаль, что рефери сломал матч равных по силе команд. На стадион пришло 30 тысяч зрителей, а тут такое… Мне кажется, простой болельщик лучше бы отсудил этот матч, чем Шафеев с помощниками.
— Болельщики «Краснодара» уверены: Мойзес симулировал, а Кордоба его даже не задел.
— Кордоба не попал по армейцу. Но движение было слишком уж показательным в сторону соперника…
— Вы были уверены, что ЦСКА дожмет «Краснодар», оставшийся в меньшинстве?
— Предпосылки к этому были. Вспомните концовку игры. Агкацев спас гостей после удара Дивеева головой. Глебов немного замешкался в одном эпизоде, не принял толком мяч. «Краснодар» после потери Кордобы оборонялся почти всей командой. Мусаев снял с игры атакующих футболистов, укрепил защиту. Армейцы давили, но не все получилось. Южане отбились, самоотверженно действовали в концовке. Я в принципе и ожидал такой бескомпромиссной игры.
Кисляк не выключается ни на минуту!
— После дерби ЦСКА — «Динамо» вы сказали: «Я в восторге от игры Кирилла Глебова».
— Сегодня он меня тоже не разочаровал. С каждым матчем будет только прибавлять. Качества очень хорошие. Скорость, техника, принятие решение. Все это подкупает.
— Кисляка сейчас называют чуть ли не лучшим игроком всего чемпионата.
— Знаете, когда смотрел сегодняшний матч, задавался вопросом: а он вообще хоть когда-то останавливается? Все время в движении! И в отборе успевает, все подчищает, и забил сегодня. Поразительно! Наверное, отдыхает только в перерыве и после финального свистка. А так все время в игре, не выключается ни на секунду. Выносливость, скорость подкупают. Дай бог, чтобы не остановился в своем развитии. Надеюсь, и он, и Глебов вырастут в больших мастеров.
— От Матеуса Алвеса ждали большего?
— Меня как-то спросили: не напоминает ли вам новичок ЦСКА Даниэля Карвалью? Ответил: их роднит пока только седьмой номер. Кроме номера, я бы больше никаких параллелей сейчас не проводил. Судите сами, Карвалью стал лучшим игроком Кубка УЕФА-2005. Дальше, наверное, можно не продолжать.
— Кто-то выпал из игры армейцев?
— Мне не совсем понравился новичок команды, центральный защитник Жоао Виктор. По большому счету не справился с Кордобой. На мой взгляд, молодой Абдулкадыров не слабее бразильца. Ни в чем ему не уступает. Это лишь мое мнение со стороны. Думаю, Абдулкадыров в паре с Дивеевым сыграл бы эффективно. Видел его в деле. Он уверенный, с хорошей левой ногой. Полезен в подыгрыше, да и скоростью обладает приличной.
Виталий Айрапетов