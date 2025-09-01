Известный блогер: «Слуцкий скоро возглавит “Динамо”. Уже идут переговоры. Карпину надо приготовиться»

Мэддисон является болельщиком «Динамо».
«У меня есть контакт в руководстве “Динамо”, человек работает уже больше 20 лет там. Слуцкий скоро возглавит московское “Динамо”. Насколько я знаю, наконец-то уже идут переговоры. Карпину надо приготовиться. Никаких возможностей на камбэк нет. Можете проверять мой инсайд», — сказал Мэддисон в прямом эфире.
«Динамо» под руководством Карпина за 7 туров РПЛ набрало лишь 8 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице.
Слуцкий в настоящее время является главным тренером китайской команды «Шанхай Шэньхуа». После 23 туров «Шанхай Шэньхуа» занимает 2-е место в чемпионате Китая, отставая от лидера на одно очко.
Напомним, что в середине августа Мэддисон выступил с жесткой и оскорбительной критикой в адрес Карпина в своем телеграм-канале, где у него в настоящее время более 163 тыс. подписчиков.