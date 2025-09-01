Известный блогер: «Слуцкий скоро возглавит “Динамо”. Уже идут переговоры. Карпину надо приготовиться»

«У меня есть контакт в руководстве “Динамо”, человек работает уже больше 20 лет там. Слуцкий скоро возглавит московское “Динамо”. Насколько я знаю, наконец-то уже идут переговоры. Карпину надо приготовиться. Никаких возможностей на камбэк нет. Можете проверять мой инсайд», — сказал Мэддисон в прямом эфире.