Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
03.09
Енисей
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.20
П2
3.59
Футбол. Первая лига
03.09
Волга
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.15
П2
3.05
Футбол. Первая лига
03.09
Нефтехимик
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.00
П2
2.35
Футбол. Первая лига
03.09
Сокол
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.82
П2
2.78
Футбол. Первая лига
03.09
Чайка
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
5.84
X
3.47
П2
1.70
Футбол. Первая лига
03.09
Торпедо
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.42
П2
5.50

«Спартак» готовится к переменам: в клубе рассказали о переходе на новый лимит на легионеров

Московский «Спартак» готовится к изменению формата лимита на легионеров. О том, как это будет происходить, рассказал «Спорт-Экспрессу» генеральный директор клуба Олег Малышев.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент, как мы понимаем, конкретных решений по тому, как будет выглядеть лимит в следующем сезоне, не принято. Мы исходим из того, что он будет ужесточаться и так же, как и другие клубы, к этому готовимся. Будем ориентироваться на конкретные решения. Тот проект, который все видели, мы его понимаем и к нему готовимся», — заявил Малышев.

Он подчеркнул: клуб приветствует идею о воспитании российских футболистов, на которой основана инициатива Минспорта об изменении лимита. По словам функционера, забота о росте большого количества талантливых молодых игроков является правильным направлением.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что, согласно новому формату лимита, в заявке клуба может быть не более 10 иностранцев, при этом лишь пять из них могут одновременно находиться на поле. Ожидается, что со следующего сезона начнется постепенный переход к этой схеме.