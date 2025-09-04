Надо чаще встречаться. В чем причина возрождения Глушенкова. Колонка Казакова

Глушенков тогда начал сезон в «Зените» так, что не приходилось сомневаться в том, что он нужен национальной команде. Все выдохнули, расслабились и забыли. Если иметь в виду тему «Глушенков и сборная». Потому что на клубном уровне вновь засверкало. Были слова футболиста об отсутствии удовольствия от игры за «Зенит» и о том, что в матче со «Спартаком» действовал так, как просили тренеры, и в итоге получил мяч всего три раза.