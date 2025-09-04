Надо чаще встречаться. В чем причина возрождения Глушенкова. Колонка Казакова

Сентябрь, вероятно, время примирений. Как и конец лета.
Ровно год назад главной темой информационной повестки был вызов Максима Глушенкова в сборную, который он получил от Валерия Карпина. Притом что ранее зенитовец заявлял в интервью, что ему больше нравится тренироваться в клубе с легионерами, чем проводить товарищеские матчи в составе национальной команды.
Полыхнуло тогда знатно, упреков в адрес игрока прилетело немало, и Карпин пообещал, что поговорит тет-а-тет «с человеком, который это произнес, чтобы понять его позицию». А потом рассказал, что ответом удовлетворен и что Максим хочет приезжать в сборную России.
Глушенков тогда начал сезон в «Зените» так, что не приходилось сомневаться в том, что он нужен национальной команде. Все выдохнули, расслабились и забыли. Если иметь в виду тему «Глушенков и сборная». Потому что на клубном уровне вновь засверкало. Были слова футболиста об отсутствии удовольствия от игры за «Зенит» и о том, что в матче со «Спартаком» действовал так, как просили тренеры, и в итоге получил мяч всего три раза.
Тема казалась болезненной, пошли разговоры, что Сергей Семак теряет раздевалку, что Глушенков может уйти в аренду в «Црвену Звезду», — но вдруг все чудесным образом улеглось, сине-бело-голубые начали побеждать и играть в свою силу (почти), а Максим выглядел довольным, и статистика подтверждала визуальное впечатление, что он снова в полном порядке.
Но, как оказалось, никакого чуда не было. А был разговор игрока с тренером — в момент, когда оба к нему готовы.
Коммуникатор, вероятно, одна из самых редких профессий в нашем футболе. Человек, который, словно клей, способен заделать появившуюся трещину. Если тренеры, как правило, отказывают психологам в праве на работу с командой, то против таких вот коммуникаторов возражений обычно не имеют. В данной истории в этой роли выступил Николай Ларин, экс-директор футбольной школы «Чертаново», откуда в РПЛ вышла большая плеяда футболистов, в том числе Глушенков.
Ларин приехал в Санкт-Петербург и обстоятельно поговорил с бывшим воспитанником. О чем? Осталось за кадром. Скажем только, что «Зенит» был в курсе и что не только Глушенков, но и Семак оказались готовы к разговору.
Вроде бы простая история, но такого не случилось, например, в «Спартаке» — потому что там Глушенкову в свое время при возникшей потребности в подобном диалоге поговорить оказалось банально не с кем.
А в «Крыльях», напротив, подобные беседы велись постоянно. Говорили и в «Локомотиве».
О чем? О физических требованиях, о работе на тренировках. О тактике и смене позиций. Об умении открыться и отдать мяч между линиями, в чем Максим особенно силен.
Вероятно, по своей природе Глушенкову необходимо постоянно быть на связи с тренером, выговариваться и понимать, что его переживания слышат и понимают.
При всей россыпи талантов, появившихся в нашем футболе в последние годы, мало кто сравнится с Максимом в умении создавать магию из едва ли не каждого касания мяча. И поэтому в «Зените» считают, если для этого надо чаще общаться, значит, будем.
В сборной, судя по фотографиям с первого тренировочного дня, на которых Карпин жонглирует с Глушенковым мячом, придерживаются тех же принципов.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.