Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
7.36
X
4.00
П2
1.57
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.10
П2
2.28
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Факел
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.20
П2
2.23
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Грузия
:
Турция
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.60
П2
2.29
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.15
П2
5.40
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Иордания
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
7.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Люксембург
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
3.83
X
2.95
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
7.90
X
4.98
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Испания
Все коэффициенты
П1
38.00
X
11.75
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Нидерланды
:
Польша
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.39
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Лихтенштейн
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
100.00
X
50.00
П2
1.02

Надо чаще встречаться. В чем причина возрождения Глушенкова. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005—2015 годах Ильи Казакова — о психологических особенностях одного из лидеров «Зенита» Максима Глушенкова.

Источник: Спорт-Экспресс

Сентябрь, вероятно, время примирений. Как и конец лета.

Ровно год назад главной темой информационной повестки был вызов Максима Глушенкова в сборную, который он получил от Валерия Карпина. Притом что ранее зенитовец заявлял в интервью, что ему больше нравится тренироваться в клубе с легионерами, чем проводить товарищеские матчи в составе национальной команды.

Полыхнуло тогда знатно, упреков в адрес игрока прилетело немало, и Карпин пообещал, что поговорит тет-а-тет «с человеком, который это произнес, чтобы понять его позицию». А потом рассказал, что ответом удовлетворен и что Максим хочет приезжать в сборную России.

Глушенков тогда начал сезон в «Зените» так, что не приходилось сомневаться в том, что он нужен национальной команде. Все выдохнули, расслабились и забыли. Если иметь в виду тему «Глушенков и сборная». Потому что на клубном уровне вновь засверкало. Были слова футболиста об отсутствии удовольствия от игры за «Зенит» и о том, что в матче со «Спартаком» действовал так, как просили тренеры, и в итоге получил мяч всего три раза.

Тема казалась болезненной, пошли разговоры, что Сергей Семак теряет раздевалку, что Глушенков может уйти в аренду в «Црвену Звезду», — но вдруг все чудесным образом улеглось, сине-бело-голубые начали побеждать и играть в свою силу (почти), а Максим выглядел довольным, и статистика подтверждала визуальное впечатление, что он снова в полном порядке.

Но, как оказалось, никакого чуда не было. А был разговор игрока с тренером — в момент, когда оба к нему готовы.

Коммуникатор, вероятно, одна из самых редких профессий в нашем футболе. Человек, который, словно клей, способен заделать появившуюся трещину. Если тренеры, как правило, отказывают психологам в праве на работу с командой, то против таких вот коммуникаторов возражений обычно не имеют. В данной истории в этой роли выступил Николай Ларин, экс-директор футбольной школы «Чертаново», откуда в РПЛ вышла большая плеяда футболистов, в том числе Глушенков.

Ларин приехал в Санкт-Петербург и обстоятельно поговорил с бывшим воспитанником. О чем? Осталось за кадром. Скажем только, что «Зенит» был в курсе и что не только Глушенков, но и Семак оказались готовы к разговору.

Вроде бы простая история, но такого не случилось, например, в «Спартаке» — потому что там Глушенкову в свое время при возникшей потребности в подобном диалоге поговорить оказалось банально не с кем.

А в «Крыльях», напротив, подобные беседы велись постоянно. Говорили и в «Локомотиве».

О чем? О физических требованиях, о работе на тренировках. О тактике и смене позиций. Об умении открыться и отдать мяч между линиями, в чем Максим особенно силен.

Вероятно, по своей природе Глушенкову необходимо постоянно быть на связи с тренером, выговариваться и понимать, что его переживания слышат и понимают.

При всей россыпи талантов, появившихся в нашем футболе в последние годы, мало кто сравнится с Максимом в умении создавать магию из едва ли не каждого касания мяча. И поэтому в «Зените» считают, если для этого надо чаще общаться, значит, будем.

В сборной, судя по фотографиям с первого тренировочного дня, на которых Карпин жонглирует с Глушенковым мячом, придерживаются тех же принципов.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.