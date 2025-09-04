Кто стал главной сенсацией и разочарованием стартового отрезка РПЛ

В воскресенье, 31 августа, завершился седьмой тур Российской премьер-лиги (РПЛ), по итогам которого лидером турнирной таблицы остался «Краснодар» с 16 очками.
На втором месте расположился московский ЦСКА (15), а калининградская «Балтика» с таким же количеством — на третьем месте.
Калининградская «Балтика» продемонстрировала второй лучший старт в истории чемпионата России среди команд, вышедших из Первой лиги в РПЛ. Рекорд принадлежит саратовскому «Соколу», набравшему 17 очков в первых семи турах в 2001 году.
По итогам сезона 2024/25 «Балтика» под руководством Андрея Талалаева заняла первое место в Первой лиге и вернулась в Российскую премьер‑лигу после годичного перерыва.
Одним из неожиданных моментов седьмого тура чемпионата России стало заявления главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина. На пресс-конференции после матча с махачкалинским «Динамо» Карпин не исключил возможности своего ухода из клуба и выразил готовность к этому.
«Надо дальше работать, что тут еще сделаешь. Работать, чтобы футболисты слышали, что от них требуется. Видимо, они не слышат, раз не выполняют. Либо тренера поменять надо. Готов ли оставить команду прямо сейчас, если будет принято такое решение? А чего нет, первый раз, что ли?» — приводит слова Карпина с пресс-конференции «Спорт-Экспресс».
Позже он уточнил, что ранее поднимал вопрос о своем уходе с руководством «Динамо», но получил указание продолжать работу.
«Мои слова о готовности уйти не сгоряча. Был разговор с руководством “Динамо” после моих слов. Сказали продолжать работать. Любой тренер готов на увольнение, когда подписывает контракт», — цитирует Карпина ТАСС.
Московское «Динамо» находится на девятом месте турнирной таблице. Под руководством главного тренера Карпина в семи матчах команда одержала две победы, дважды сыграла вничью и три раза уступила.
Восьмой тур Российской Премьер-лиги пройдет с 12 по 14 сентября.
Мнение экспертов
Юрий Семин, бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России.
«Очень интересные семь туров, особенно последний — мощной была игра “Краснодара” и ЦСКА. Если смотреть на результаты, которые есть сейчас, конечно, у “Динамо” совсем поставлены другие задачи. На сегодняшний момент они, наверное, не могут найти свою хорошую игру, даже ту, которая была в прошлом году. Но надеемся, что все-таки футболисты сыграются», — сказал Семин в разговоре с «РБК Спорт».
Семин высоко оценил старт «Ахмата» в новом сезоне РПЛ, отметив глубокое знание Станиславом Черчесовым своего дела и психологии игроков.
«Он сразу разбирается в том, что нужно для команды, что нужно для игроков, кого на какую позицию поставить или переставить. Тренер, который сразу приходит, не просит времени, а приходит и дает результат. Во-первых, у него громадный опыт, а во-вторых, он не забывает старые принципы предыдущих тренеров его молодости, у которых он тренировался», — отметил он.
Также он добавил, что Станислав Черчесов и Андрей Талалаев (главный тренер «Балтики») — одни из лучших сегодня в плане «быстрой организации игры, результатов, а также по турнирной таблицы». «Это тренеры советской школы, которые учитывают все нюансы. Поэтому они так удачно выступают», — заключил он.
Дмитрий Сычев, бывший игрок сборной России.
«Главные итоги первых семи туров — это бескомпромиссная борьба в каждом матче, красивые голы, яркие моменты, непредсказуемые результаты игр и, как следствие, повышение зрительского интереса к РПЛ на стадионах, несмотря на Fan ID. Конечно, некоторые клубы не соответствуют занимаемым местам, учитывая свои амбиции, заявления и, самое главное, ожидания болельщиков и экспертов. Но это нормальный процесс, поэтому я не думаю, что нужно относиться к этому слишком остро», — сказал Сычев корреспонденту «РБК Спорт».
По его мнению, положение «Зенита», «Спартака» и московского «Динамо» в турнирной таблице по окончании стартовой части сезона вызывает недовольство у самих команд.
«У них совсем другие амбиции и задачи, наверняка, и “Локомотив” расстроен упущенными победами в последних двух матчах. Потеряно достаточно очков, но чемпионат длинный, и есть время все это исправить», — отметил он.
Сычев сказал, что первое место «Краснодара» выглядит объективным. «Команда Мурада Мусаева с каждым туром выглядела все сильнее и заслуженно находится на первом месте», — добавил экс-игрок сборной России.
Дмитрий Сычев подчеркнул, что «Балтика» приятно удивляет своей уверенной игрой после перехода из ФНЛ, что является нетипичным для российского чемпионата.
«Они находятся на третьем месте после семи туров — нужно отметить работу Андрея Викторовича Талалаева. Команда прекрасно физически готова, по игре вопросов нет. Вполне заслуженно находятся в тройке. Не вижу дальнейших предпосылок для провалов. Посмотрим, что будет дальше — будет проверка лидерами», — сказал Сычев.
Дмитрий Булыкин, бывший футболист сборной России.
«За семь туров удивила “Балтика”. Все-таки находится высоко. Остальные не удивили: находятся в верхней части турнирной таблицы. Разочаровали “Динамо” и “Спартак”, которые должны быть наверху», — сказал Булыкин «РБК Спорт».
Говоря о неудачных выступлениях «Динамо» на старте сезона премьер-лиги, Дмитрий Булыкин сказал, что проблемы лучше всего видны изнутри. Он добавил, что множество ошибок в обороне приводят к таким результатам.
«Когда тебе бьют один или два раза по воротам и забивают гол, то здесь, конечно, надо говорить о качестве обороны и вратарской линии. Много очков на этом потеряли, но прошло всего лишь семь туров», — отметил он.
По его словам, турнирная таблица еще «свежая», и, выиграв несколько игр, команда может подняться в тройку лидеров: «Поэтому, конечно же, нужно вот эту паузу на сборные хорошо использовать, чтобы потом выйти и набирать очки, и во главу угла поставить результат, а не что-то другое», — отметил Булыкин.
Также Булыкин отметил выступления «Ахмата», уточнив, что команда сразу показала хорошие результаты после прихода нового тренера, Станислава Черчесова.
«Пришел другой тренер, и команда сразу обыграла “Зенит”. Это говорит о том, что тренер пришел с большими знаниями и с хорошей психологией, сумел в короткие сроки настроить футболистов, придать им уверенность и сразу же показывать результат. Этим и отличаются специалисты топ-уровня», — добавил он.
Отвечая на вопрос, сможет ли «Ахмат» попасть в топ-5 по итогам сезона РПЛ, он ответил отрицательно: «Ни “Балтика”, ни “Ахмат” не попадут. Они будут в серединке и будут биться за то, чтобы болельщики радовались успехам команды».
Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС).
«По итогам старта чемпионата ничего не удивило, кроме слабого старта “Динамо”. Были большие ожидания с приходом Карпина, речь у нас чуть ли не о чемпионстве заходила, но сегодня жизнь показывает, что это были мечты, пока что ничем не подкрепленные. Надеемся, это временное явление (неудачные выступления). Все вернется на круги своя. У “Динамо” есть хорошие, сильные футболисты и опытный тренер», — сказал Колосков «РБК Спорт».
На вопрос о команде, которая приятно удивила по итогам стартового отрезка в РПЛ, Колосков назвал калининградскую «Балтику». Он отметил, что уже после четырех туров понял, что команду можно назвать настоящим сюрпризом.
«Удивила не только местом в тройке призеров, но и игрой. Уверенная, отлаженная, четкая, современная. Видна работа тренерского штаба как по комплектованию команды, так и по подготовке и управлению командой. Так что это приятное событие, честно говоря», — отметил он.