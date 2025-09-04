Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Люксембург
0
:
Северная Ирландия
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.30
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
0
Все коэффициенты
П1
74.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.40
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Испания
Все коэффициенты
П1
94.00
X
22.00
П2
1.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Нидерланды
:
Польша
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.50
П2
11.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

«Я чудом не перешел в ЦСКА». Экс-спартаковец Павлюченко — о несостоявшемся переходе

Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал, как он мог стать игроком ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

— Я чудом не перешел в ЦСКА, даже деньги уже получил. Когда зарплата у меня была $ 500 в «Роторе» — и тут мне дали $ 10 000. Играли в Москве и поехали с Ромой Романовым на встречу с представителем Гинера. И нам предложили перейти в ЦСКА, а мы молодые, тупые: «Да, хотим!». А у нас ведь контракты. Дали нам каждому по 10 тысяч. Я сразу жене позвонил, рассказал про деньги. Подумал: «тачку сейчас куплю». Такой идиот был.

И тут звонок от Горюнова, президента «Ротора»: «А ну давайте сейчас на базу». Спросил, где деньги. Я говорю: «Дома». Он говорит: «Берешь эти деньги, завтра вылетаем в Москву и отдаете деньги обратно». Хорошо, что я их ночью не потратил. И мы на следующий день полетели с Рохусом Шохом, вернули деньги, они свои дела бандюганские решили — и буквально через полгода я оказался в «Спартаке».

— Ты бы мог выиграть Кубок УЕФА.

— Кто его знает. А если бы перешел и не заиграл в ЦСКА, то пошёл бы в аренду во вторую лигу и закончил где-нибудь на птицефабрике, — сказал Павлюченко в шоу «О, Родной футбол».