«Я чудом не перешел в ЦСКА». Экс-спартаковец Павлюченко — о несостоявшемся переходе

— Я чудом не перешел в ЦСКА, даже деньги уже получил. Когда зарплата у меня была $ 500 в «Роторе» — и тут мне дали $ 10 000. Играли в Москве и поехали с Ромой Романовым на встречу с представителем Гинера. И нам предложили перейти в ЦСКА, а мы молодые, тупые: «Да, хотим!». А у нас ведь контракты. Дали нам каждому по 10 тысяч. Я сразу жене позвонил, рассказал про деньги. Подумал: «тачку сейчас куплю». Такой идиот был.