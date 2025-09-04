Ричмонд
Футболисты РПЛ были вызваны на допрос в полицию

26 футболистов, которые выступают в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Первой лиге (ФНЛ), были вызваны на допрос в правоохранительные органы. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По информации Карпова, в число этих футболистов в том числе вошли: Никита Салтыков («Локомотив»), Антон Зиньковский («Спартак»/ «Сочи»), Александр Коваленко («Сочи»), Артем Соколов («Чайка»), Ян Гудков и Никита Никитенко (оба — «Челябинск»).

Допрос связан с расследованием по делу в отношении агента Павла Андреева, которое инициировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Сам губернатор репостную сообщение Карпова к себе в канал.

Андреев был обвинен в том, что шантажировал бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова перед выборами на эту должность (его пост занял Федорищев), угрожая забрать из «Крыльев Советов» ключевых игроков и тренера Игоря Осинькина, что могло привести к вылету клуба из РПЛ. Сообщалось, что Андреев требовал продлить контракт с Александром Солдатенковым с агентской комиссией в 130 млн рублей.