«Краснодар» объявил о переходе Валентина Пальцева из «Динамо» Мх

«Быки» и махачкалинское «Динамо» оформили аренду Валентина Пальцева с дальнейшим обязательным выкупом игрока. До 23 января 2026 года будет действовать арендное соглашение, после чего сделка преобразуется в полноценный трансфер. Контракт защитника с «Краснодаром» завершится в конце июня 2030 года«, — сказано в сообщении “Краснодара”.