Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Люксембург
0
:
Северная Ирландия
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.30
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
1-й тайм
Лихтенштейн
0
:
Бельгия
0
Все коэффициенты
П1
74.00
X
16.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
7.20
X
4.40
П2
1.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Болгария
:
Испания
Все коэффициенты
П1
94.00
X
22.00
П2
1.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Нидерланды
:
Польша
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.50
П2
11.00
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Иордания
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
2
:
Турция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Литва
1
:
Мальта
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Урал
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Факел
1
П1
X
П2

«Краснодар» объявил о переходе Валентина Пальцева из «Динамо» Мх

«Краснодар» в телеграм-канале объявил о переходе защитника Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

«Быки» и махачкалинское «Динамо» оформили аренду Валентина Пальцева с дальнейшим обязательным выкупом игрока. До 23 января 2026 года будет действовать арендное соглашение, после чего сделка преобразуется в полноценный трансфер. Контракт защитника с «Краснодаром» завершится в конце июня 2030 года«, — сказано в сообщении “Краснодара”.

Пальцев будет выступать в составе «быков» под 17-м номером.

В текущем розыгрыше Мир Российской Премьер-Лиги защитник сборной России провёл семь матчей. В Фонбет Кубке России у игрока три игры и один забитый мяч.