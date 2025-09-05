«Предложение “Спартака” было неприемлемым». Первое интервью c Пальцевым в «Краснодаре»

— Думать особо не пришлось. Это в любом случае повышение. Это понимают и в «Динамо», и в агентстве, и я лично. «Краснодар» — действующий чемпион, хочется быть в такой команде и подтвердить этот статус. Я даже ни с кем не советовался и не общался. Никто ничего не знал, кроме агентов. Все всё всегда из новостей узнают. Я сам их прошу скрывать от меня разную информацию — пока ничего конкретного нет, не надо говорить. А не советовался потому, что на тот момент ещё ничего не решилось.