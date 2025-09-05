«Краснодар» Галицкого купил русского таланта, «Спартаку» сорвали важный трансфер. Трансферы и слухи дня

Защитник «Ренна» Кристофер Ву в ближайшее время должен пройти медицинское обследование перед завершением перехода в «Спартак». По имеющейся информации, 23-летний камерунец ради перехода в московский клуб отклонил предложения «Бешикташа» и еще одного турецкого клуба. Заработная плата футболиста в «Спартаке» составит 750 тысяч евро в год — в три раза больше, чем он получал в «Ренне».