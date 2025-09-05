«Краснодар» Галицкого купил русского таланта, «Спартаку» сорвали важный трансфер. Трансферы и слухи дня

В России
«Фенербахче» хочет отказать «Спартаку» в трансфере Джику
Переход защитника «Фенербахче» Александера Джики в московский «Спартак» под угрозой срыва. По данным журналиста Серджана Хамзаоглу, турецкий клуб не отправляет российской стороне необходимые документы для закрытия сделки. При этом сам 31-летний футболист уже согласился на переход, приехал в Москву и прошел медицинское обследование.
Руководство «Фенербахче» рассматривает вариант оставить игрока — на него рассчитывает новый тренер. Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» готов был заплатить за трансфер защитника около 5 млн евро, но потом называлась сумма в 2 млн евро.
Батраков интересен «Бешикташу»
Турецкий «Бешикташ» заинтересовался приобретением полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Как сообщается, в переходе 20-летнего российского футболиста заинтересован лично главный тренер клуба Серген Ялчин.
В июне сообщалось, что «Бешикташ» был готов предложить за Батракова 10 млн евро, но тогда игрок предпочел продлить контракт с «Локомотивом». Сейчас агент футболиста Владимир Кузьмичев опроверг слухи о возможном трансфере, заявив, что турецкие клубы в ближайшем будущем Батраковым не рассматриваются.
«Спартак» интересовался бразильским защитником
«Спартак» проявлял интерес к защитнику бразильского «Жувентуде» Абнеру. Как сообщают источники, российский клуб предложил за 21-летнего футболиста 1,7 млн евро, но получил отказ. Бразильцем также интересуются клубы из Испании, Франции, Италии и Португалии. Контракт игрока с «Жувентуде» действует до конца 2027 года.
«Краснодар» объявил о переходе Пальцева
«Краснодар» официально объявил о переходе защитника Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо». Сделка оформлена по схеме аренды с обязательным последующим выкупом. Арендное соглашение будет действовать до 23 января 2026 года, после чего трансфер станет полноценным. Контракт игрока с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2030 года.
Ву станет игроком «Спартака»
Защитник «Ренна» Кристофер Ву в ближайшее время должен пройти медицинское обследование перед завершением перехода в «Спартак». По имеющейся информации, 23-летний камерунец ради перехода в московский клуб отклонил предложения «Бешикташа» и еще одного турецкого клуба. Заработная плата футболиста в «Спартаке» составит 750 тысяч евро в год — в три раза больше, чем он получал в «Ренне».
«Сочи» пытался арендовать Салтыкова
«Локомотив» отказался отпускать полузащитника Никиту Салтыкова в аренду в «Сочи». Как сообщается, московский клуб дал понять, что не готов расставаться с игроком. Напомним, Салтыков перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в начале 2024 года и сразу же вернулся в самарский клуб на правах аренды.
Рифат Жемалетдинов стал игроком «Ахмата»
Бывший полузащитник ЦСКА и «Локомотива» Рифат Жемалетдинов подписал контракт с «Ахматом» сроком на один год. Напомним, 28-летний футболист покинул ЦСКА летом 2025 года в статусе свободного агента. В его приглашении был заинтересован лично новый главный тренер грозненцев Станислав Черчесов.
В мире
Митрович перешел в «Аль-Райян»
Известный сербский нападающий Александр Митрович, ранее выступавший за «Аль-Хиляль», на правах свободного агента перешел в катарский «Аль-Райян». Футболист подписал с новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2028 года. За «Аль-Хиляль» Митрович забил 68 голов в 79 матчах.
Экс-защитник «Челси» перебрался в Румынию
Французский защитник Курт Зума продолжит карьеру в румынском «ЧФР Клуж». Экс-игрок «Челси» и сборной Франции присоединился к клубу в статусе свободного агента после окончания контракта с «Вест Хэмом». Соглашение с французом рассчитано на два сезона — до лета 2027 года.
Автор: Денис Лебеденко