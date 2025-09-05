Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Словения
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.35
П2
2.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Косово
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.93
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Дания
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.10
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Исландия
:
Азербайджан
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.40
П2
7.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Украина
:
Франция
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.20
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Молдавия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.00
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Италия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
47.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Фарерские острова
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.81
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Черногория
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.90
П2
1.67

«Краснодар» Галицкого купил русского таланта, «Спартаку» сорвали важный трансфер. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: РИА "Новости"

В России

«Фенербахче» хочет отказать «Спартаку» в трансфере Джику

Переход защитника «Фенербахче» Александера Джики в московский «Спартак» под угрозой срыва. По данным журналиста Серджана Хамзаоглу, турецкий клуб не отправляет российской стороне необходимые документы для закрытия сделки. При этом сам 31-летний футболист уже согласился на переход, приехал в Москву и прошел медицинское обследование.

Источник: AP 2024

Руководство «Фенербахче» рассматривает вариант оставить игрока — на него рассчитывает новый тренер. Ранее СМИ сообщали, что «Спартак» готов был заплатить за трансфер защитника около 5 млн евро, но потом называлась сумма в 2 млн евро.

Батраков интересен «Бешикташу»

Турецкий «Бешикташ» заинтересовался приобретением полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Как сообщается, в переходе 20-летнего российского футболиста заинтересован лично главный тренер клуба Серген Ялчин.

Источник: РИА "Новости"

В июне сообщалось, что «Бешикташ» был готов предложить за Батракова 10 млн евро, но тогда игрок предпочел продлить контракт с «Локомотивом». Сейчас агент футболиста Владимир Кузьмичев опроверг слухи о возможном трансфере, заявив, что турецкие клубы в ближайшем будущем Батраковым не рассматриваются.

«Спартак» интересовался бразильским защитником

«Спартак» проявлял интерес к защитнику бразильского «Жувентуде» Абнеру. Как сообщают источники, российский клуб предложил за 21-летнего футболиста 1,7 млн евро, но получил отказ. Бразильцем также интересуются клубы из Испании, Франции, Италии и Португалии. Контракт игрока с «Жувентуде» действует до конца 2027 года.

«Краснодар» объявил о переходе Пальцева

«Краснодар» официально объявил о переходе защитника Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо». Сделка оформлена по схеме аренды с обязательным последующим выкупом. Арендное соглашение будет действовать до 23 января 2026 года, после чего трансфер станет полноценным. Контракт игрока с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2030 года.

Источник: ФК "Краснодар"

Ву станет игроком «Спартака»

Защитник «Ренна» Кристофер Ву в ближайшее время должен пройти медицинское обследование перед завершением перехода в «Спартак». По имеющейся информации, 23-летний камерунец ради перехода в московский клуб отклонил предложения «Бешикташа» и еще одного турецкого клуба. Заработная плата футболиста в «Спартаке» составит 750 тысяч евро в год — в три раза больше, чем он получал в «Ренне».

Источник: AP 2024

«Сочи» пытался арендовать Салтыкова

«Локомотив» отказался отпускать полузащитника Никиту Салтыкова в аренду в «Сочи». Как сообщается, московский клуб дал понять, что не готов расставаться с игроком. Напомним, Салтыков перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в начале 2024 года и сразу же вернулся в самарский клуб на правах аренды.

Источник: «Крылья советов»

Рифат Жемалетдинов стал игроком «Ахмата»

Бывший полузащитник ЦСКА и «Локомотива» Рифат Жемалетдинов подписал контракт с «Ахматом» сроком на один год. Напомним, 28-летний футболист покинул ЦСКА летом 2025 года в статусе свободного агента. В его приглашении был заинтересован лично новый главный тренер грозненцев Станислав Черчесов.

Источник: ФК "Ахмат"

В мире

Митрович перешел в «Аль-Райян»

Известный сербский нападающий Александр Митрович, ранее выступавший за «Аль-Хиляль», на правах свободного агента перешел в катарский «Аль-Райян». Футболист подписал с новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2028 года. За «Аль-Хиляль» Митрович забил 68 голов в 79 матчах.

Источник: Reuters

Экс-защитник «Челси» перебрался в Румынию

Французский защитник Курт Зума продолжит карьеру в румынском «ЧФР Клуж». Экс-игрок «Челси» и сборной Франции присоединился к клубу в статусе свободного агента после окончания контракта с «Вест Хэмом». Соглашение с французом рассчитано на два сезона — до лета 2027 года.

Автор: Денис Лебеденко