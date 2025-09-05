Легендарный тренер «Спартака» Романцев объяснил, каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ: «Просто и разумно»

"Признаюсь, я и сам не очень пониманию, почему уже который год обсуждается эта тема. Ясно ведь, что Халк, Малком, Вагнер Лав, Данни, Думбия были украшением нашего чемпионата, настоящими творцами игры! На них ходил болельщик, с них брала пример молодежь. Но это сливки. И чтобы заполучить звездных футболистов, клубы выкладывали немалые деньги. Но такие миллионы есть не у каждого. Вот им приходилось покупать за рубежом игроков по доступной цене. Отсюда и пошел поток второсортных легионеров, которые частенько оказывались на лавке.