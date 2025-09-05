Легендарный тренер «Спартака» Романцев объяснил, каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ: «Просто и разумно»

Ранее стало известно, что Минспорт утвердил план ужесточения лимита на ближайшие три сезона. С сезона-2022/23 клубы имеют право вносить в заявку 13 иностранцев, из которых 8 могут одновременно выходить на поле. С сезона-2026/27 количество легионеров будет уменьшено до 11 и 6 соответственно, с сезона-2027/28 — до 10 и 6, с сезона-2028/29 — до 10 и 5. Романцев же предлагает взять за пример опыт АПЛ, футбольные правила которой запрещают клубам подписывать иностранных игроков, которые не провели за свою сборную определенное количество матчей.
"Признаюсь, я и сам не очень пониманию, почему уже который год обсуждается эта тема. Ясно ведь, что Халк, Малком, Вагнер Лав, Данни, Думбия были украшением нашего чемпионата, настоящими творцами игры! На них ходил болельщик, с них брала пример молодежь. Но это сливки. И чтобы заполучить звездных футболистов, клубы выкладывали немалые деньги. Но такие миллионы есть не у каждого. Вот им приходилось покупать за рубежом игроков по доступной цене. Отсюда и пошел поток второсортных легионеров, которые частенько оказывались на лавке.
Не открою Америки, если еще раз напомню, как этого удалось избежать в Англии. Там ассоциация не допускала появления легионеров, которые не провели необходимого количества матчей за национальные сборные. Просто и разумно. И не надо тратить время на совещаниях, обсуждая и доказывая, сколько можно иметь иностранцев нашим командам«, — приводит слова Романцева “Спорт-Экспресс”.