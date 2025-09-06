Ди Лусиано: «Перед переходом я знал, что ЦСКА — очень большой клуб, который постоянно борется за высокие места»

— Ты молодой, талантливый аргентинец. Зачем тебе Россия?
— Я приехал сюда, чтобы продолжать играть, сохранять свой ритм. Я должен отдавать всего себя этому клубу, чтобы мы продолжали борьбу во всех турнирах.
Какие первые впечатления от чемпионата России? На самом деле, он очень динамичный, каждая команда имеет свой собственный стиль. Необходимо вести много силовой борьбы, чтобы претендовать на высокие места.
Атмосфера на трибунах прекрасная! Здесь действительно очень приятно и комфортно играть.
Кто из новых партнеров больше всего впечатлил? Кисляк мне очень нравится, Матеус Алвес — отличный игрок. В команде много хороших футболистов, поэтому надеюсь, мы сможем достигнуть наших целей.
Доволен ли своей ролью в команде? Сейчас я на скамейке запасных, но какая бы роль мне не была отведена, я буду выкладываться на полную ради команды.
Перед переходом я знал, что ЦСКА — очень большой клуб, который постоянно борется за высокие места, так что для меня это отличная возможность продемонстрировать весь свой талант.
Хочу заслужить место в стартовом составе и показать, какой я игрок и человек, — сказал Ди Лусиано в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Матвей Кисляк
(Иван Обляков)
36′
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
44′
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
17
Кирилл Глебов
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
20′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
59′
22
Милан Гайич
82′
9
Алеррандро
7
Матеус Алвес
90′
19
Даниэль Руис
8
Артем Шуманский
65′
11
Тамерлан Мусаев
1
Станислав Агкацев
90+5′
98
Сергей Петров
7
Виктор Са
9
Джон Кордоба
57′
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
59′
23
Гаэтан Перрен
63′
5
Жубал
11
Жоау Батчи
73′
88
Никита Кривцов
10
Эдуард Сперцян
90′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
50′
72′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти