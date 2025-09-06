Обладатель Кубка и Суперкубка России Бистрович стал футболистом «Акрона»

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Хорват Кристиян Бистрович стал футболистом «Акрона», сообщается в Telegram-канале тольяттинского клуба.
Срок контракта с 27-летним полузащитником, пополнившим состав «Акрона» на правах свободного агента, не уточняется.
С 2018 года Бистрович выступал за ЦСКА, в составе которого сыграл в 127 матчах в различных турнирах и стал серебряным и бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка и Суперкубка России. В прошлом сезоне в составе армейцев он отметился двумя голами в 31 матче.
«Кристиян — большой футболист, он играл в ЦСКА в хорошее время и был во многом определяющим игроком, даже когда армейцы вместе с ним обыгрывали “Реал” в Лиге чемпионов. У Бистровича хорошие интеллектуальные способности, он может быть лидером команды. Мы на него очень рассчитываем и понимаем, что для нас это очень серьёзное усиление», — сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
Воспитанник хорватского «Славен Белупо» несколько раз уходил из ЦСКА в аренду — в турецкие клубы «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк», а также в итальянский «Лечче», нидерландскую «Фортуну» и калининградскую «Балтику».