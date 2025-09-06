Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
21.00
X
10.00
П2
1.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Англия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Ирландия
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.05
П2
3.06
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Австрия
:
Кипр
Все коэффициенты
П1
1.08
X
16.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сан-Марино
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
43.00
X
12.50
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Сербия
1
П1
X
П2

Обладатель Кубка и Суперкубка России Бистрович стал футболистом «Акрона»

Хорватский футболист Бистрович подписал контракт с «Акроном».

Источник: ФК "Акрон"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Хорват Кристиян Бистрович стал футболистом «Акрона», сообщается в Telegram-канале тольяттинского клуба.

Срок контракта с 27-летним полузащитником, пополнившим состав «Акрона» на правах свободного агента, не уточняется.

С 2018 года Бистрович выступал за ЦСКА, в составе которого сыграл в 127 матчах в различных турнирах и стал серебряным и бронзовым призером Российской премьер-лиги (РПЛ), а также обладателем Кубка и Суперкубка России. В прошлом сезоне в составе армейцев он отметился двумя голами в 31 матче.

«Кристиян — большой футболист, он играл в ЦСКА в хорошее время и был во многом определяющим игроком, даже когда армейцы вместе с ним обыгрывали “Реал” в Лиге чемпионов. У Бистровича хорошие интеллектуальные способности, он может быть лидером команды. Мы на него очень рассчитываем и понимаем, что для нас это очень серьёзное усиление», — сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

Воспитанник хорватского «Славен Белупо» несколько раз уходил из ЦСКА в аренду — в турецкие клубы «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк», а также в итальянский «Лечче», нидерландскую «Фортуну» и калининградскую «Балтику».