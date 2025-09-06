Обладатель Кубка и Суперкубка России Бистрович стал футболистом «Акрона»

«Кристиян — большой футболист, он играл в ЦСКА в хорошее время и был во многом определяющим игроком, даже когда армейцы вместе с ним обыгрывали “Реал” в Лиге чемпионов. У Бистровича хорошие интеллектуальные способности, он может быть лидером команды. Мы на него очень рассчитываем и понимаем, что для нас это очень серьёзное усиление», — сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.