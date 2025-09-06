Геннадий Орлов выделил три лучшие команды РПЛ по игре на данный момент

— В футболе нельзя загадывать. Сейчас «Зениту» предстоят два серьёзнейших испытания — Калининград и Краснодар. Эти две команды, а также ЦСКА — сегодня лидеры чемпионата по игре, по энергетике. И сейчас две из этих трёх команд будут экзаменовать «Зенит» на своих полях. Для команды Семака это очень серьёзная проверка, — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.