Геннадий Орлов выделил три лучшие команды РПЛ по игре на данный момент

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил старт сезона для «Зенита», а также назвал лучшие команды Мир Российской Премьер-Лиги после семи туров.

Источник: Чемпионат.com

— «Зенит» после ничьей со «Спартаком» выиграл три матча подряд — команда выходит на проектную мощность?

— Конечно. Они иначе стали играть, увереннее в себе. Ребята из сборной Бразилии будут здесь отдыхать, что ли? Нет, они будут рвать и метать, подтверждая свой высокий класс. Думаю, теперь и продажи футболок «Зенита» вырастут, потому что у Бразилии много болельщиков по всему миру.

— Летний спад в игре преодолён?

— В футболе нельзя загадывать. Сейчас «Зениту» предстоят два серьёзнейших испытания — Калининград и Краснодар. Эти две команды, а также ЦСКА — сегодня лидеры чемпионата по игре, по энергетике. И сейчас две из этих трёх команд будут экзаменовать «Зенит» на своих полях. Для команды Семака это очень серьёзная проверка, — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сразу после паузы на игры сборных «Зенит» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги отправится в гости к «Балтике». Матч назначен на воскресенье, 14 сентября. В рамках 9-го тура РПЛ сине-бело-голубые встретятся на выезде с «Краснодаром». Игра пройдёт в воскресенье, 21 сентября.