Дзюбу услышали? В сентябре «Акрон» изменится до неузнаваемости

Это не совсем так. На момент высказывания Артёма у клуба появилось пять новых игроков. Можно спорить об их уровне, таланте или здоровье, но с цифрой — бессмысленно. Во-первых, «Акрон» выкупил права на Роберто Фернандеса, который прошлый сезон провёл в аренде. Также потратил около € 700 тыс. на приобретение полузащитника Хетага Хосонова и вратаря Виталия Гудиева. Голкипер сразу получил место в старте, а вот Хосонову повезло меньше — в третьем матче за новую команду он получил повреждение руки. И выбыл на полтора месяца. Плюс ещё до старта сезона клуб пригласил игрока «Зенита-2» Никиту Базилевского и окончательно поднял к основе собственного таланта — Арсения Дмитриева. Не суперусиление, однако говорить, что его не было — преувеличение.