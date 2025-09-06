«Зенит» и «Сьон» забили друг другу восемь голов. Следующий матч пройдет в Швейцарии?

Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) — «Сьон» (Швейцария) — 5:3 (3:2).
Голы: Кассьерра, 11 (1:0). Нивокази, 23 (1:1). Кассьерра, 28 (2:1). Кабакалман, 45 (2:2). Вега, 45+2 (3:2). Соболев, 56 (4:2). Лусиано, 63 — с пенальти (5:2). Бухларем, 80 (5:3).
«Зенит»: Латышонок (Кержаков, 46), Мантуан (Терентьев, 46), А. Адамов, Нино (Вершинин, 69), Вега (Егурнев, 82), Барриос (Лукиных, 46), Вендел (Соболев, 46), Михайлов, Ерохин (Шиленок, 82), Лусиано (Иванов, 77), Кассьерра (Калин, 69).
«Зенит» по традиции с пользой заполнил пустоту в календаре, связанную с международной паузой, — в Петербург снова прилетел «Сьон». Швейцарцы приземлились в России три дня назад и вплоть до игры проводили тренировки на базе вице-чемпионов России в Удельном парке. Это уже вторая встреча клубов за последние два месяца, и первая для гостей закончилась печально — 2:5.
Тогда «Зенит» был в более оптимальном составе, сейчас же многие игроки разъехались по сборным: Мостовой, Глушенков, Сантос, Энрике, Эракович и другие. «Сьон» сам запросил у петербуржцев реванш, так что настрой у гостей был боевой. Команда, которую покинул Антон Миранчук, неплохо начала чемпионат и идет на шестом месте в таблице после 4-х туров.
Дубль Кассьерры и первый гол Веги
Сине-бело-голубые с самого начала завладели территориальным преимуществом, но мяч застревал в центре поля. К тому же было много остановок из-за нарушений правил, поэтому темп регулярно сбивался.
Спустя некоторое время фланги заработали активно: Мантуан и Вега носились по бровке и доставляли снаряд в чужую штрафную, создавая моменты. Первую реальную возможность забить не использовал Ерохин, выигравший борьбу на «втором этаже» после кросса Адамова, — пробил мимо створа.
Уже в следующей атаке «Зенит» открыл счет. Вега выполнил точный навес, Лусиано оформил скидку на Кассьерру, а Матео положил корпус и в падении пробил точно.
«Сьон», который нечасто переходил свою половину поля, не рассыпался, а ответил голом достаточно быстро. Рилинд Нивокази оказался один на близком расстоянии от ворот Латышонка и не промахнулся.
Затем дубль оформил Кассьерра после очередного навеса в штрафную и передачи Ерохина — вколотил под перекладину, переиграв опекуна в воздухе.
Концовка тайма получилась насыщенной: швейцарцы снова отыгрались — Лукембила сделал пас к штрафной, Кабакальман продвинулся вперед, убрал Ерохина на замахе и пробил в дальнюю девятку. Латышонку оставалось только вытащить мяч из сетки.
А перед самым свистком на перерыв Вега подключился по левому флангу, обыграл двух соперников, получил обратный пас от Вендела, выскочил один на один и вколотил мяч в сетку мимо голкипера. Для него это дебютный гол за «Зенит», пусть и пока не в официальном матче.
Соболев вышел и забил
После перерыва Семак сразу же сделал замены: на поле вышли Александр Соболев, 33-летний Денис Терентьев и Евгений Лукиных, а также Михаил Кержаков. Вратарь-ветеран этим летом продлил контракт с «Зенитом» на один год, но в официальных матчах не выходит на поле уже второй сезон — только в товарищеских. Опасных моментов у его ворот практически не было, а вот у Антони Рачоппи они возникали с регулярной периодичностью.
Один из таких реализовал Соболев, который после очередной классной передачи Веги выпрыгнул выше всех и распечатал дальний угол. Практически сразу швейцарцам пришлось вынимать из сетки еще один мяч — на этот раз пенальти аккуратно исполнил Лусиано. Никаких вопросов по назначению 11-метрового к Яну Бобровскому от игроков «Сьона» не было — Нивокази сыграл рукой.
Казалось, что встреча закончится с тем же счетом, что в июле. Однако гости сподобились на свой третий гол: Коста с углового навесил на дальний угол вратарской, Бушларем оторвался от соперника и пробил головой с отскоком от газона — мяч перелетел через Кержакова.
5:3 в пользу «Зенита» — у игроков «Сьона» не получилось взять реванш, но удалось забить больше, чем в предыдущий раз. Возможно, третья встреча в рамках этой серии пройдет уже в Швейцарии. Президент клуба Кристиан Константен приглашал петербуржцев на евровыезд.
Роман Кольцов