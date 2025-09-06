«Зенит» и «Сьон» забили друг другу восемь голов. Следующий матч пройдет в Швейцарии?

После перерыва Семак сразу же сделал замены: на поле вышли Александр Соболев, 33-летний Денис Терентьев и Евгений Лукиных, а также Михаил Кержаков. Вратарь-ветеран этим летом продлил контракт с «Зенитом» на один год, но в официальных матчах не выходит на поле уже второй сезон — только в товарищеских. Опасных моментов у его ворот практически не было, а вот у Антони Рачоппи они возникали с регулярной периодичностью.