Медина уехал в Саудовскую Аравию! Два года назад пришел из ЦСКА за 6 миллионов, но не пригодился Станковичу

Сам Медина сначала постарался объясниться перед болельщиками армейцев: «Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период», — заявил Медина на официальном сайте красно-синих.