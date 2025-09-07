Медина уехал в Саудовскую Аравию! Два года назад пришел из ЦСКА за 6 миллионов, но не пригодился Станковичу

Нападающий «Спартака» Хесус Медина перешел в саудовский «Дамак». Ранее о трансфере сообщал «СЭ», теперь информация подтвердилась официально — клуб попрощался с 28-летним футболистом в социальных сетях: «Благодарим Хесуса за вклад в победы “Спартака” и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении красно-белых.
Саудовский середняк
«Дамак» уже представил футболиста — у клуба большие надежды на парагвайца: «Выражаем искреннюю благодарность руководству “Спартака” за профессионализм. Что касается Медины, его европейский опыт и технические навыки делают его ценным приобретением для команды. Подтверждаем, что данная сделка — часть стратегии руководства по усилению такими игроками, которые помогут клубу и оправдают ожидания болельщиков уже в этом сезоне», — сказано на официальном сайте.
При этом «Дамак» — далеко не самый звездный клуб Саудовской Аравии. Он поднялся в элитный дивизион только в 2019 году и с тех пор особых успехов не добился.
Громкими приобретениями «Дамак» тоже не отметился — европейские звезды за клуб не играют. По сути, Медина станет самым дорогим футболистом состава (3 миллиона евро по Transfermarkt), который вместе с парагвайцем оценивается в 16 миллионов — это 11-й результат в лиге.
Кстати, Медине в «Дамаке» будет, с кем повспоминать РПЛ — вместе с ним теперь играет экс-полузащитник «Рубина» Валентин Вада. Его саудовцы подписали летом в статусе свободного агента.
Противоречивая история
Период в «Спартаке» у Медины получился неоднозначный — начиная с самого перехода. В 2023 году парагвайца купили за 6 миллионов евро у ЦСКА — это был второй прямой трансфер между клубами в XXI веке. В прошлый раз из красно-синего в красно-белый лагерь переходил Роман Еременко.
Сам Медина сначала постарался объясниться перед болельщиками армейцев: «Я обратился к руководству клуба с просьбой отпустить меня и очень благодарен им, что они пошли мне навстречу. Прекрасно понимаю принципиальность противостояния клубов, но порой футболистам приходится делать не самый очевидный выбор. Я отдавал все силы и всего себя в матчах за ЦСКА и всегда буду ценить и вспоминать с теплотой этот период», — заявил Медина на официальном сайте красно-синих.
Потом парагваец обратился к фанатам «Спартака»: «Я понимаю, что значит московское дерби для фанатов. И такой трансфер — это редкость. Но я надеюсь, что меня примут с уважением, потому что буду честно биться за клуб. Верю, что у меня сложатся хорошие отношения с болельщиками», — сказал Медина в интервью пресс-службе «Спартака».
Фанаты двух клубов, кажется, так до конца и не приняли выбор Хесуса — армейцы даже называли нападающего «Иудой».
Игрой Медина тоже не убедил, хотя временами выдавал сильные отрезки — за «Спартак» он провел 58 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач, в том числе дважды забивал ЦСКА. Гол в прошлом сезоне получился особенно красивым — Медина перебросил Игоря Акинфеева «черпаком». Праздновать не стал.
С приходом Деяна Станковича парагваец стал попадать в состав гораздо реже, чем при Гильермо Абаскале или Владимире Слишковиче. Закончилось все печально: по данным «Чемпионата», в начале июля Медина вместе с Никитой Черновым и Антоном Зиньковским тренировались отдельно от остальной команды. Постепенно все трое покинули клуб — не пригодились сербскому тренеру.
Артем Белинин