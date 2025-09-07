«Зенит» выходит из кризиса: шаткий старт не был системной проблемой. Объясняем цифрами

У питерцев в первых семи турах в основе выходили 19 футболистов, но причина вовсе не в том, что Семак склонен к ротации, а в обстоятельствах. Жерсон и Вендел приехали поздно, Нино травмировался на разминке перед матчем с «Ахматом», Дуглас пропускал игру с махачкалинским «Динамо» из-за дисквалификации, Латышонок слабо выглядел на старте. Плюс «Зенит» душит лимит: порой, чтобы поставить в основу одного легионера, нужно поменять другого на россиянина. И нельзя забывать о банальной подстройке под соперника: один и тот же набор футболистов не всегда одинаково эффективен против разных оппонентов.