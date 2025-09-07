«Зенит» выходит из кризиса: шаткий старт не был системной проблемой. Объясняем цифрами

Отрицать бессмысленно: «Зенит» начал чемпионат неудачно. После четырех туров он набрал всего пять очков — столько же последний раз было в сезоне-2008, когда сине-бело-голубых отвлекала борьба за Кубок УЕФА. Уже в августе по соцсетям прокатилась волна недовольства: многие болельщики требовали уволить Сергея Семака.
Но главный тренер «Зенита» выдержал давление — и медийное, и игровое: в пяти последних матчах во всех турнирах сине-бело-голубые добыли четыре победы и ничью. Петербуржцы почти гарантировали себе первое место в кубковой группе и поднялись на пятую строчку в РПЛ — всего в четырех очках от лидирующего «Краснодара». Разговоры об отставке Семака стихли, но вопрос остался: были ли они оправданны?
В СМИ и соцсетях часто звучало недовольство игрой. Аргументы были разными — от сонливых действий футболистов до невнятного матч-менеджмента тренерского штаба. Мы разобрали популярные претензии к игре «Зенита» и проанализировали их с помощью цифр.
Аргумент 1. «Зенит» играет медленно
На протяжении всех последних семи лет Семаку периодически достается за убаюкивающую и излишне аккуратную игру. В начале сезона эту тему подняли вновь. Даже маэстро Геннадий Орлов в интервью «СЭ» не выдержал: «Какая же медленная игра! Где командные скорости? Сейчас в Санкт-Петербурге все футбольные люди задают один и тот же вопрос: почему “Зенит” так медленно разыгрывает мяч? Это общий рефрен. Тренеры, прислушайтесь! Делайте уже выводы».
Начнем с того, что это замечание — стилистическое. Великую «Барселону» Гвардиолы тоже критиковали за «тики-таку», считая, что ее футболисты почти всегда делают передачи ради передач без продвижения вперед.
«Зениту» до «тики-таки» далеко, но он к ней и не стремится. Пусть команда и не лидирует в РПЛ по прогрессивным передачам и пасам вперед, но все равно находится высоко: четвертое место в лиге по первой метрике и третье по другой.
Но важно другое: сине-бело-голубые делают акцент на их точности, чтобы качественнее продвигать атаки. Сами посудите: какой смысл отдавать пас вперед закрытому партнеру, если мяч перехватят? Команда рискует получить опасную контратаку, зато плюсик в графу «передачи вперед».
Так вот, точность прогрессивных пасов (тех, которые значительно продвигают фазу атаки) у «Зенита» лучшая в РПЛ — 75%. Точность обычных передач вперед вторая в лиге — 78%. По доле успешных пасов в штрафную петербуржцы делят первую строчку с «Локомотивом» (по 60%).
Добавим, что сине-бело-голубые лидируют в чемпионате как по общему числу пасов, так и по их аккуратности, но не будем никого обманывать — это стилистический штрих, а не контраргумент. Просто заметим, что чем больше команда делает передач, тем тяжелее сохранять высокую точность.
Стоит отметить частичную правоту тех, кто считает «Зенит» медленным. На старте сезона скорость атак команды действительно была в числе самых низких в лиге, но после семи туров многое поменялось.
Средняя длительность результативных атак «Зенита» — 16,2 секунды (6-е место в лиге), среднее число передач в них — 4,6 (7-е). Правда, тут важно помнить: в чемпионском сезоне-2023/24 «Зенит» с большим отрывом был лидером лиги по обоим этим параметрам (40,2 секунды и 13 передач соответственно). Та же картина наблюдалась и за год до этого.
Ключевое — не темп, а качество продвижения мяча. Сейчас проблема скорее в объеме атак, а не в их стиле — и этот объем неизбежно вырастет с каждым туром, когда сыгранность состава станет выше.
Аргумент 2. «Зениту» мешает нестабильный состав
Это утверждение часто слышно от болельщиков любой команды на старте сезона. Хотя причина обильной ротации часто сводится к простому: футболисты не так давно вышли из отпуска, поэтому их форма еще не пришла к общему знаменателю.
На эту тему в августе высказывался и бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов. «Большая ротация состава и обмен по ходу игр между линиями все осложняет, — говорил он LiveSport. — То четыре защитника центральных, то три. Даже тактическую схему “Зенит” никак не может выбрать».
У питерцев в первых семи турах в основе выходили 19 футболистов, но причина вовсе не в том, что Семак склонен к ротации, а в обстоятельствах. Жерсон и Вендел приехали поздно, Нино травмировался на разминке перед матчем с «Ахматом», Дуглас пропускал игру с махачкалинским «Динамо» из-за дисквалификации, Латышонок слабо выглядел на старте. Плюс «Зенит» душит лимит: порой, чтобы поставить в основу одного легионера, нужно поменять другого на россиянина. И нельзя забывать о банальной подстройке под соперника: один и тот же набор футболистов не всегда одинаково эффективен против разных оппонентов.
Другими словами, порой причины ротации на поверхности, но этот аргумент многими воспринимается так, будто тренер не знает, как играть. К ролям футболистов тоже придираются: если Дуглас Сантос на старте выглядел неорганично в центре поля, то многие упрекали в этом Семака. Хотя болельщики забывают, что в прошлом сезоне именно он раскрыл Густаво Мантуана в амплуа правого защитника, неожиданно для всех попробовав его на этой позиции.
Аргумент 3. Семак негибок и не любит меняться
Эта претензия противоречит предыдущей, но ее тоже озвучивают. Например, экс-защитник «Зенита» Денис Угаров в середине августа сказал Vprognoze: «Нового ничего у “Зенита” не появилось и не появляется, к сожалению, давно».
Болельщиков раздражает упор на Кассьерру, особенно если он не забивает. В августе мишенью для критики стал Луис Энрике — за не всегда эффективный дриблинг.
Жерсону тоже доставалось летом — за его апатичность и невысокое вовлечение в атаки. Но Семак отреагировал на это — и признал перед игрой с махачкалинским «Динамо», когда оставил новичка в запасе: «На сегодняшний день его кондиции неоптимальны, он набирает форму и адаптируется».
Соболев забил ЦСКА — через неделю вышел в основе на «Ахмат». Забил «Спартаку» — через неделю вышел в основе на Махачкалу. Глушенков провел два подряд сильных матча — появился с первых минут на «Пари НН».
Одно из самых грамотных решений тренерского штаба «Зенита» летом — сделать ставку на Дениса Адамова после 4-го тура. Латышонок не лучшим образом начал чемпионат, а Адамов неожиданно оказался в основе на «Спартак» и отлично провел матч. А затем остался первым номером — и оформил два подряд сухих матча: это пока единственные игры «Зенита» на ноль в РПЛ.
Визуальное впечатление подкрепляет статистика Рустат: Адамов — лучший вратарь лиги по доле отраженных ударов (87%). В среднем за игру он отбивает 4,33 мяча и делает 2 сейва (то есть полноценно выручает команду). По обоим показателям Денис делит первые места с другими вратарями.
Еще Семака порой критикуют за склонность выпускать третьего центрального защитника во втором тайме при счете 1:0 или 2:0, снижая атакующий потенциал команды. Но и тут не все так однозначно. В матче с «Пари НН» на 78-й минуте Дркушич вышел вместо Нино, а не в дополнение к паре. А чуть позже Семак вообще сделал агрессивную двойную замену — Шилов и Лусиано заменили Глушенкова и опорника Барриоса. Если бы Сергей Богданович был догматиком, оставался бы верен «осторожной» тактике всегда.
Не стоит забывать, что тренерский штаб гибок и в вопросе схем: при Семаке «Зенит» играл и в блоке с тремя центральными защитниками, и 4−4−2, и с ромбом в центре поля. Наоборот, если бы сине-бело-голубые не менялись, то стали бы предсказуемыми, а это плохо.
Аргумент 4. У «Зенита» много навесов — и они неэффективны
С первого сезона Семаку приходится отбиваться от вопросов про подачи. Почему-то считается, что качественная команда не может использовать навесы, а должна 90 минут играть в короткий пас со стеночками и забеганиями. Вот и после ничьей с ЦСКА Сергею Богдановичу на пресс-конференции задали вопрос, основанный лишь на визуальном впечатлении: «Сегодня у “Зенита” навесы стали не то что основным, а единственным способом доставки мяча в штрафную. Насколько вас это устроило?» Семак в ответ выразил несогласие с этим мнением.
Раньше у «Зенита» действительно был перекос на навесы. В марте 2020 года прошел матч с «Уфой», в ходе которого сине-бело-голубые сделали рекордные для лиги 55 кроссов — и не забили. Но с тех пор изменилось очень многое.
Сейчас «Зенит» идет третьим по числу навесов после «Акрона» и «Спартака». Но он был в тройке и в прошлом, и в позапрошлом сезонах. А причина такого высокого показателя банальна — «Зенит» просто больше всех делает передач. Доля подач от общего числа пасов у сине-бело-голубых мизерная — всего 2,5%, что соответствует среднему показателю РПЛ. При этом точность — вторая в лиге (42%).
В целом, «Зенит» часто смещает вектор атаки на фланги по нескольким причинам. Одна из главных — плотная оборона противников, через которую порой невозможно просочиться по центру. РПЛ не просто так много лет назад прозвали «автобус-лигой» — у нас множество команд нацелены на разрушение чужой игры больше, чем на созидание. Да и в других чемпионатах гранды сталкиваются с подобным — почти каждый матч «Баварии» в бундеслиге напоминает осаду штрафной.
Но «Зенит» даже при таких обстоятельствах пытается просачиваться через центр, однако просто так в лоб это не сделать: изначально для этого нужно растянуть оборону, чтобы между защитниками появилось пространство. Именно с этой целью петербуржцы время от времени обращаются к фланговому наступлению. Да, визуально может казаться, что команда медленно переключается с бровки на бровку, но это ощущение, а не подтвержденный цифрами факт.
По данным Рустат, «Зенит» идет на 12-м месте по числу длинных передач (а по их точности — на четвертом), а также на последнем по количеству сверхдлинных, больше 55 метров. Вообще по длине передач «Зенит» четвертый с конца (18,5 метра). Очевидно, что миф о чрезмерной любви Семака к навесам давно должен быть развенчан.
Аргумент 5. «Зенит» мало создает
После игры с «Ахматом» Игорю Семшову показалось, что «Зенит» стал редко создавать остроту. «Очень мало стопроцентных моментов во всех матчах», — отметил экс-хавбек сине-бело-голубых. В СМИ оперировали статистикой: после трех туров команда шла в хвосте лиги по созданным явным голевым моментам. Звучит тревожно, но этот параметр достаточно субъективен, как и многие метрики продвинутой статистики.
Есть и другой критерий из той же области: по чистым голевым моментам «Зенит» после семи туров лидирует в РПЛ. Всеми любимая метрика ожидаемых голов (xG), подчеркивающая качество создаваемых шансов, — тоже на стороне сине-бело-голубых. Если верить Understat, у них сейчас почти 11 ожидаемых голов при 13 забитых. По ожидаемым очкам (13,43) «Зенит» занимает третье место, то есть недобирает их.
А вот что петербуржцам не мешает подтянуть, так это реализацию. Хотя и она не катастрофическая: 25%. Для сравнения: в двух последних чемпионских сезонах она была ненамного выше — 28% и 26%. Но сейчас позади всего около четверти турнира — выборка не слишком высока.
Аргумент 6. «Зенит» плох на стандартах
В последние пару лет «Зениту» часто достается от болельщиков за неэффективную игру на угловых и штрафных. Критиковали тренерский штаб в конце прошлого года после домашних поражений от «Крыльев Советов» и «Акрона». Тогда и Семаку приходилось отвечать на вопросы о низкой реализации стандартных положений, и в СМИ проходились по Анатолию Тимощуку, отвечающему в штабе за них. Например, бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Акимов прямо сказал «СДЗД»: «При стандартах команда очень плохо действует. Такое количество моментов, по 12 угловых за матч подаем, но не создаем никаких голевых ситуаций. Это плачевно».
Тренерский штаб все понимал — на упомянутой пресс-конференции после «Акрона» Семак признал, что проблема с реализацией стандартов существует. Хотя, к примеру, в чемпионате-2023/24 она не помешала «Зениту» взять золото — тогда, по данным Рустат, сине-бело-голубые забили 4 гола с угловых и штрафных. В прошлом сезоне — уже 7, так что прогресс есть.
Этим летом «Зенит» начал радовать болельщиков еще на предсезонке: в товарищеском матче с «Войводиной» петербуржцы реализовали четыре стандарта за первый тайм! В двух последних играх тоже все хорошо: в кубковой встрече с «Оренбургом» петербургская команда дважды забила с угловых и один раз — прямым ударом со штрафного. В матче РПЛ с «Пари НН» к обоим голам привели успешные стандартные положения.
Кроме того, говоря об этом компоненте игры, болельщики часто забывают об обороне своих ворот. А «Зенит» здесь хорош: в прошлом сезоне пропустил меньше всех с угловых и штрафных, всего три гола, да и в этом — пока лишь раз. Конечно, «Зениту» есть куда стремиться в этом аспекте, но ситуация не так катастрофична, как ее зачастую рисуют.
Точки роста
Частично критика команды на старте сезона была оправданна. Например, многим болельщикам хотелось бы, чтобы дриблинг Луиса Энрике чаще приводил к успеху. Есть вопросы к действиям Матео Кассьерры на втором этаже: по данным Рустат, он выиграл всего 27% верховых единоборств, меньше всех в команде. Местами «Зенит» показывал не лучшую командную игру: например, в Грозном или во втором тайме гостевого матча с «Рубином».
Да, старт этого сезона оказался одним из самых сложных отрезков в тренерской карьере Семака. Но он уже выходил из подобных ситуаций, и последние матчи подчеркивают положительную тенденцию. Во многом проблемы первых туров были связаны с тем, что футболисты набирали форму дольше, чем ожидалось.
Но все это временные трудности, которые должны раствориться на длинной дистанции. «Зенит» умеет проходить через сложные периоды и становиться сильнее. Судя по динамике, ждать больших побед осталось недолго: матчи с «Балтикой» и «Краснодаром» должны подтвердить, что сине-бело-голубые преодолели кризис. Если он вообще был.