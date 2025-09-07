Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
16:00
Грузия
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.44
П2
12.50
Футбол. Первая лига
16:00
Родина
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.63
П2
5.40
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.15
П2
2.61
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.08
П2
3.00
Футбол. Первая лига
18:00
Ротор
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Первая лига
18:00
Черноморец
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.16
П2
4.15
Футбол. Товарищеские матчи
18:15
Катар
:
Россия
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.75
П2
1.84
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Литва
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
42.00
X
14.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Северная Македония
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Люксембург
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.43
П2
1.85
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Германия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Турция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
5.83
X
4.50
П2
1.58
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Польша
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.32
П2
7.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Бельгия
:
Казахстан
Все коэффициенты
П1
1.07
X
15.00
П2
45.00

Главный тренер «Краснодара» Мусаев созвонился с Челестини после конфликта в игре с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев позвонил главному тренеру ЦСКА Фабио Челестини.

Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Между Мусаевым и тренерским штабом армейцев произошёл конфликт после очного матча команд в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который завершился со счётом 1:1.

«Звонок был спровоцирован неличной пикировкой между тренерами, которая произошла после матча ЦСКА — “Краснодар” из-за удаления Кордобы. Мусаев и Челестини хорошо поговорили, уладили все разногласия и согласились, что это были эмоции. Конфликта между клубами и тренерами нет», — добавил источник «Чемпионата».