Главный тренер «Краснодара» Мусаев созвонился с Челестини после конфликта в игре с ЦСКА

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Между Мусаевым и тренерским штабом армейцев произошёл конфликт после очного матча команд в 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги, который завершился со счётом 1:1.
«Звонок был спровоцирован неличной пикировкой между тренерами, которая произошла после матча ЦСКА — “Краснодар” из-за удаления Кордобы. Мусаев и Челестини хорошо поговорили, уладили все разногласия и согласились, что это были эмоции. Конфликта между клубами и тренерами нет», — добавил источник «Чемпионата».