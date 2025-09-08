Суд в Москве взыскал деньги с капитана «Спартака» Зобнина за капремонт

«Взыскать с Зобнина Романа Сергеевича в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы задолженность по взносам на капитальный ремонт за период с 1.05.2024 года по 31.10.2024 года… всего на сумму в размере 22 555 рублей 75 копеек», — говорится в документе.