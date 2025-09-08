Ричмонд
Футбол
Хоккей
Суд в Москве взыскал деньги с капитана «Спартака» Зобнина за капремонт

Суд взыскал с футболиста сборной России Зобнина 22,5 тысячи рублей за капремонт.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Суд в Москве взыскал с футболиста сборной России и московского «Спартака» Романа Зобнина задолженность в размере 22,5 тысячи рублей за капремонт жилого дома, следует из документов в распоряжении РИА Новости.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы обратился в суд с иском к футболисту сборной России и московского «Спартака» Роману Зобнину, в котором просил взыскать с него задолженности по взносам на капитальный ремонт.

Мировой судья 464-го судебного участка района Покровское-Стрешнево города Москвы удовлетворил исковые требования, о чем вынес соответствующее решение.

«Взыскать с Зобнина Романа Сергеевича в пользу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы задолженность по взносам на капитальный ремонт за период с 1.05.2024 года по 31.10.2024 года… всего на сумму в размере 22 555 рублей 75 копеек», — говорится в документе.

В декабре прошлого года Форд капитального ремонта многоквартирных домов уже обращался в суд с аналогичным иском к футболисту о взыскании задолженности. Однако в январе судебный приказ был отменен.

Прошлым летом Зобнин отсудил у застройщика «Мегаполис Груп» более 6 миллионов рублей за не сданные в срок квартиру и машиноместо, решение о частичном удовлетворении иска вынес Пресненский районный суд.

Ромаг Зобнин — полузащитник и капитан столичного «Спартака».