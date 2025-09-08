СМИ: «Зенит» может сыграть товарищеский матч с «Овьедо»

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда может принимать участие только в товарищеских матчах. В последний раз российский клуб играл против испанской команды на официальном уровне 24 февраля 2022 года, когда «Зенит» уступил «Бетису» по сумме двух матчей (2:3, 0:0) в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы.