СМИ: «Зенит» может сыграть товарищеский матч с «Овьедо»

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Петербургский «Зенит» может в октябре провести товарищеский матч с клубом из чемпионата Испании по футболу «Овьедо», сообщает El Comercio.
Отмечается, что матч может пройти 11 или 12 октября во время следующего международного перерыва на игры сборных. Возможное место встречи не уточняется.
Во время летнего трансферного окна к «Овьедо» присоединился экс-нападающий «Зенита» венесуэлец Саломон Рондон, который стал с петербургской командой чемпионом России в сезоне-2014/15. Футболист также выступал за казанский «Рубин» и московский ЦСКА.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Национальная команда может принимать участие только в товарищеских матчах. В последний раз российский клуб играл против испанской команды на официальном уровне 24 февраля 2022 года, когда «Зенит» уступил «Бетису» по сумме двух матчей (2:3, 0:0) в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы.