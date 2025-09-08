Ричмонд
Роман Ротенберг: всегда готов помочь Карпину, мы одна семья «Динамо»

Член совета директоров московского хоккейного «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что готов помочь главному тренеру футбольной команды «Динамо» Москва Валерию Карпину.

Источник: Чемпионат.com

Член совета директоров московского хоккейного «Динамо», первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что готов помочь главному тренеру футбольной команды «Динамо» Москва Валерию Карпину. Российский специалист возглавил бело-голубых этим летом. После первых восьми туров Мир РПЛ «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

— Я всегда хочу поддержать своих коллег. Это правда нашей жизни: выигрывает команда, а проигрывает тренер. У победы много отцов, а поражение — сирота. И это наша судьба. Валерий Карпин был великим игроком. Я всегда следил за его карьерой. Легенда нашей футбольной истории. Я уверен, что Валерий Георгиевич сам найдёт выход. Желаю ему удачи. Я был на матчах футбольного «Динамо». Хочу сказать, что там замечательная атмосфера на трибунах. Проделана огромная работа. Я буду и дальше поддерживать команду. Готов прийти на помощь.

— Вы готовы помочь футбольной франшизе?

— Всегда. Мы же одна семья «Динамо»! Я всегда помогаю. И ещё раз скажу: в поражениях всегда виноват тренер. Он отвечает за то, что команда проигрывает. А к победе причастны все, — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

В следующем матче Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграет с московским «Спартаком» на домашней арене. Игра пройдёт 13 сентября, начало — в 16:45 мск.