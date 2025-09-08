Ричмонд
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.70
П2
42.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
1.93
П2
12.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Челябинск
1
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.00
П2
84.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.05
П2
3.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.15
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.79
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.20
X
4.11
П2
1.53
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.12
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.16
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.01
П2
16.00

Матвей Лукин: в матчах за ЦСКА буду делать всё, чтобы снова оказаться в сборной России

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин заявил, что сделает всё возможное ради того, чтобы его снова вызвали в сборную России по футболу.

Источник: Чемпионат.com

Защитник московского ПФК ЦСКА Матвей Лукин заявил, что сделает всё возможное ради того, чтобы его снова вызвали в сборную России по футболу. Накануне футболист армейцев дебютировал за национальную команду, сыграв в матче со сборной Катара. Встреча проходила 7 сентября и завершилась победой подопечных Валерия Карпина с разгромным счётом 4:1.

«Я буду делать всё возможное в матчах за ЦСКА, чтобы снова оказаться в списке сборной России. Для меня это всё так же остаётся мечтой: держать уровень и попадать в команду», — сказал Матвей Лукин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.