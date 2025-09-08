В «Балтике» ожидают аншлаг на матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом»

«По состоянию на вчерашний день (воскресенье) клуб реализовал более 24 тысяч билетов на предстоящий поединок. И это за неделю до игры. Динамика продаж позволяет рассчитывать нам на то, что ко дню матча все билеты будут реализованы. Места первой категории были проданы ещё до выходных, а на утро сегодняшнего дня мы видим, что в наличии осталось менее двух сотен билетов второй категории. Конечно же, мы рассчитываем на аншлаг и мощную поддержку нашей команды в важном матче», — сообщил Измайлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.