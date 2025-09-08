Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
Все коэффициенты
П1
1.16
X
7.30
П2
56.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
2.65
X
1.72
П2
13.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Челябинск
1
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.50
П2
100.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.05
П2
3.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.20
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.79
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.20
X
4.11
П2
1.53
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.12
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.16
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.01
П2
16.00

В «Балтике» ожидают аншлаг на матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил, что в клубе ожидают аншлаг на матче 8-го тура Мир РПЛ с «Зенитом».

Источник: Чемпионат.com

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сообщил, что в клубе ожидают аншлаг на матче 8-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Встреча пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде 14 сентября. Домашний стадион команды вмещает 35 212 человек.

«По состоянию на вчерашний день (воскресенье) клуб реализовал более 24 тысяч билетов на предстоящий поединок. И это за неделю до игры. Динамика продаж позволяет рассчитывать нам на то, что ко дню матча все билеты будут реализованы. Места первой категории были проданы ещё до выходных, а на утро сегодняшнего дня мы видим, что в наличии осталось менее двух сотен билетов второй категории. Конечно же, мы рассчитываем на аншлаг и мощную поддержку нашей команды в важном матче», — сообщил Измайлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.