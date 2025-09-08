Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.10
П2
52.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
2.55
X
1.93
П2
12.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Челябинск
1
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.50
П2
88.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.05
П2
3.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.20
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.79
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.20
X
4.11
П2
1.53
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.12
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.16
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.01
П2
16.00

Игрок «Спартака» Дмитриев: Станкович, как и все мы, хочет стать чемпионом

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович хочет привести команду к победе в Мир Российской Премьер-Лиге.

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович хочет привести команду к победе в Мир Российской Премьер-Лиге. Станкович возглавил «Спартак» летом прошлого года.

— Как бы описал Станковича?

— Он очень целеустремлённый, думает только о победе и первом месте. Станкович хочет становиться чемпионом, как и мы все. Деян эмоциональный, но это спорт. Тут тяжело всегда быть спокойным, — приводит слова Дмитриева Metaratings.

После восьми стартовых туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» набрал 11 очков и расположился на шестом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» красно-белые отстают на пять очков. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с московским «Динамо» на выезде.