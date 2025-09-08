Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.70
П2
47.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Урал
1
:
Нефтехимик
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
1.93
П2
11.25
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Челябинск
1
:
Чайка
0
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.00
П2
84.00
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.05
П2
3.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.15
П2
1.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.79
П2
7.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.20
X
4.11
П2
1.53
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.12
П2
1.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.16
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.01
П2
16.00

Николай Наумов: «Балтика» наверху турнирной таблицы — временный пассажир

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о результатах «Балтики» в этом сезоне Мир РПЛ.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о результатах «Балтики» в этом сезоне Мир РПЛ. После стартовых восьми туров калининградская команда занимает третье место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

«Мне кажется, что “Балтика” наверху турнирной таблицы — временный пассажир. Это пройдёт. Часто в начале чемпионата кто-то из средних команд забирается на самый верх. Помню, этим отличались “Спартак-Нальчик”, “Алания” и многие другие команды. Не думаю, что в предстоящем матче “Зенит” проиграет “Балтике” на выезде. Конечно, питерцы выиграют с разницей в два мяча, несмотря на то что калининградцы очень хорошо выглядят. Однако мастерство футболистов “Зенита” намного выше», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.