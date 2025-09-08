Николай Наумов: «Балтика» наверху турнирной таблицы — временный пассажир

«Мне кажется, что “Балтика” наверху турнирной таблицы — временный пассажир. Это пройдёт. Часто в начале чемпионата кто-то из средних команд забирается на самый верх. Помню, этим отличались “Спартак-Нальчик”, “Алания” и многие другие команды. Не думаю, что в предстоящем матче “Зенит” проиграет “Балтике” на выезде. Конечно, питерцы выиграют с разницей в два мяча, несмотря на то что калининградцы очень хорошо выглядят. Однако мастерство футболистов “Зенита” намного выше», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.