Дмитрий Радченко: у «Балтики» очень хорошие шансы забрать очки у «Зенита»

«Всегда очень сложно, когда футболисты уезжают в сборные и приезжают в разном состоянии. Это пойдёт на руку такому сопернику, как “Балтика”. У тренерского штаба “Зенита” будет очень короткий срок, чтобы привести футболистов в оптимальное состояние. Но “Балтика” прекрасно начала этот сезон, поэтому питерцам будет очень непросто. У калининградской команды очень хорошие шансы забрать очки у “Зенита”, учитывая, что многие из игроков уехали в сборные», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.