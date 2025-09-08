Джику, которым интересуется «Спартак», расторг контракт с «Фенербахче»

Джику выступал в составе турецкого клуба с лета 2023 года. За этот период защитник принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается € 6,5 млн.