В «Рубин» переходит экс-защитник «Ливерпуля» Арройо. Ему принадлежит необычное достижение

Тайво Авонийи из-за проблем с документами ждал дебюта за «Ливерпуль» шесть лет — с августа 2015-го по июль 2021 года. В итоге карьера сложилась еще лучше, чем у Аллана, — нападающий за 8,5 миллиона евро перешел в немецкий «Унион». Но самое забавное, уже через год его за 20 миллионов купил английский «Ноттингем», и никаких проблем с документами не возникло. Сейчас нигериец играет и забивает, изредка привлекается в сборную.