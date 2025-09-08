Ричмонд
В «Рубин» переходит экс-защитник «Ливерпуля» Арройо. Ему принадлежит необычное достижение

Вошел в историю мерсисайдцев.

Источник: Соцсети

«Рубин» удивляет на финише трансферного окна — по данным инсайдера Ивана Карпова, казанский клуб купил защитника «Бургоса» Андерсона Арройо. Интересно, что ранее права на колумбийца много лет принадлежали «Ливерпулю», но футболист так и не дебютировал за английский клуб.

Сделка на миллион

По данным Карпова, трансфер 25-летнего защитника «Бургоса» обойдется казанцам в миллион евро. Пока документы не подписаны, но Арройо уже прибыл в Россию для заключения четрехлетнего соглашения.

Футболист выступает на позиции правого защитника — в этом амплуа он провел за «Бургос» более 50 матчей, став железобетонным игроком основы испанского клуба. На счету колумбийца больше 4 тысяч минут в сегунде за прошлую команду и около 8 тысяч в общей сложности.

«Рубину» явно требуется усиление на эту позицию — из правых защитников в составе казанцев есть только 33-летний Дмитрий Кабутов. Это амплуа — одно из самых неукомплектованных в команде.

Легенда «Ливерпуля»

Арройо наверняка усилит казанцев, но его трансфер интересен в первую очередь из-за биографии колумбийца. Дело в том, что Андерсон шесть лет играл за «Ливерпуль» — вернее, принадлежал мерсисайдскому клубу. Дебютировать за команду у него так и не получилось.

Красные подписали Арройо в 2018 году, купив его из колумбийской «Форталезы». Тогда 18-летний защитник выглядел крайне перспективно: привлекался к основе своего клуба и сборной U-20. Однако сразу после трансфера Андерсона отправили в аренду в «Мальорку» на полтора сезона.

В будущем это стало печальной традицией — Арройо возвращался из одной аренды и тут же уходил в другую. За несколько лет он успел поиграть в «Генте», «Младе Болеслав» вместе с нынешним форвардом «Локомотива» Николаем Комличенко, «Саламанке», «Мирандесе». Причина простая — за несколько лет английские власти не дали Арройо разрешения на работу.

Несмотря на это, в 2022 году «Ливерпуль» продлил контракт с футболистом и снова отправил его по арендам — в «Алавес», «Андорру» и «Бургос». Последний клуб в 2024 году в итоге забрал колумбийца в статусе свободного агента.

Источник: ФК "Андорра"

В «Ливерпуле» тепло попрощались с футболистом, который так и не смог дебютировать за клуб. «Андерсон покидает красных спустя 6,5 года после трансфера. Большую часть времени он провел в арендах и теперь начинает новую главу своей карьеры в “Бургосе”. Все в “Ливерпуле” желают Арройо удачи», — сказано в официальном заявлении клуба.

Для клуба это своеобразный рекорд: кажется, Андерсон находился в составе клуба без дебюта дольше всех. Ранее в похожей ситуации оказался бразильский полузащитник Аллан — присоединился к команде в январе 2015-го, а ушел ровно через пять лет. Его карьера, кстати, сложилась хорошо — футболист вернулся на родину, где позднее перешел во «Фламенго», в составе которого стал чемпионом Бразилии.

Тайво Авонийи из-за проблем с документами ждал дебюта за «Ливерпуль» шесть лет — с августа 2015-го по июль 2021 года. В итоге карьера сложилась еще лучше, чем у Аллана, — нападающий за 8,5 миллиона евро перешел в немецкий «Унион». Но самое забавное, уже через год его за 20 миллионов купил английский «Ноттингем», и никаких проблем с документами не возникло. Сейчас нигериец играет и забивает, изредка привлекается в сборную.

Не исключено, что и Арройо ждет ренессанс. Ему 25 лет, у него большой опыт игры в сегунде — все задатки для хорошей карьеры как минимум в России у него есть.

Автор: Артем Белинин